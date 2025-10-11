USP exibe a mostra 'Poeira das Estrelas...', de Anestor Zambon

Poeira das Estrelas... é o nome da mostra de monotipias, do artista visual Anestor Zambon, que vai até dia 31 de outubro, no Centro Cultural do Campus USP de Bauru. Estão expostos 54 trabalhos de monotipia e técnicas mistas, em séries com temas variados.

Monotipia é uma técnica que produz uma única cópia de cada desenho, combinando elementos de pintura, desenho e gravura. O processo envolve a aplicação de tinta ou pigmentos sobre uma superfície lisa, como uma placa, para depois transferir a imagem para o papel por contato. Cada impressão é única, pois a tinta se mistura e as variações na aplicação e pressão criam efeitos imprevisíveis.

Embora os 54 trabalhos da mostra se fundamentem na monotipia, Anestor Zambon se vale de inúmeras técnicas para compor cada quadro. O nome da exposição surgiu de uma citação de Carl Sagan, astrofísico que ensinava sobre a constituição da Terra, e dizia que tudo o que somos, enquanto matéria, não passa de literalmente, poeira de outras estrelas. O Centro Cultural fica alameda Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75. Informações: (14) 3235-8394.