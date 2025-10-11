Sebrae-SP sedia 6º Filma Bauru com palestra sobre direito autoral

O Sebrae-SP integra a programação da 6ª edição do "Filma Bauru - Festival de Cinema do Interior" e receberá neste sábado (11), a partir das 9h, no escritório regional em Bauru, a palestra "Filmando com segurança: direitos e contratos no audiovisual". O evento é gratuito e será seguido de um encontro com profissionais do setor audiovisual do Interior paulista. As inscrições podem ser feitas pelo link (https://forms.office.com/r/MC7xbRxHCk).

A palestra será conduzida por Nichollas Alem, advogado especializado em Propriedade Intelectual e Direito do Entretenimento, e presidente do Instituto de Direito, Economia Criativa e Artes. O especialista abordará temas essenciais para quem atua na área como direitos patrimoniais, autorais e de imagem, além de cuidados contratuais e autorizações legais necessárias em produções audiovisuais.

Na sequência, será realizado o "Encontro de Produtores de Audiovisual Filma Bauru", que tem como proposta promover um espaço de troca de experiências, networking e integração entre produtores, estudantes e entusiastas do setor.