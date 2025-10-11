Jornal impresso ou digital?

Muita gente vem estranhando essa nova fase do JC, com apenas uma edição impressa semanal. Confesso ser uma dessas pessoas que, a princípio, “torceram o nariz” para essa novidade.

Mas, pensando, pesquisando e analisando melhor, percebi que essa é uma tendência mundial. Essa mudança nos jornais impressos já era esperada. O índice de leitura no Brasil, segundo dados públicos, vem diminuindo a cada ano — cerca de 10% dos brasileiros revelam ler o jornal impresso diariamente.

Com o jornal digital, ocorre o oposto: o número de usuários vem crescendo, principalmente via celular.