A dosimetria é dose

A palavra dosimetria voltou a ser aos meios de informação. Digo "voltou" porque foi muito explorada no tempo do Mensalão e da Lava-Jato. Lembro-me do então ministro do STF Ricardo Lewandowski explicando que a linguagem jurídica tomara o termo emprestado da Medicina. "É como se fosse a dose de um remédio". O juiz, no caso, age como o farmacêutico que avia a receita. Se ele errar o paciente vira "de cujus" e deixa bens a inventariar.

Naquela ocasião (Lava-Jato), os 25 condenados por corrupção ativa e passiva, por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha foram punidos com dosimetrias compatíveis com os crimes cometidos. Dosar a pena de cada um exige cálculos complicados.

O juiz tem que levar em consideração as circunstâncias do crime, as atenuantes e as agravantes previstas no Código Penal. Nem sempre a dose de um juiz coincide com a de outro de instância superior, ou entre ministros da mesma turma. Há mais de 500 livros jurídicos escritos sobre esse assunto. Nem bem concluídos os processos, o povo queria saber quem iria cumprir sentença em regime fechado, em semi-aberto ou em casa. O resultado foi uma frustração geral, porque os autos foram anulados e estão todos soltos, saltitantes e continuam políticos.