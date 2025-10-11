Caso Claudia: do sumiço à condenação — a cronologia de um crime

O caso da morte da ex-secretária da Apae Claudia Lobo, em Bauru, que resultou na condenação do ex-presidente da entidade Roberto Franceschetti a 22 anos e 6 meses de prisão é um dos episódios criminais mais marcantes da cidade nos últimos tempos, revelando uma trama de corrupção, manipulação e violência fatal.

O desaparecimento

Claudia Lobo, de 52 anos, funcionária da Apae de Bauru, desapareceu em 6 de agosto de 2024. Ela havia saído do escritório da Apae dirigindo um carro modelo Chevrolet Spin, pertencente à instituição, e não voltou mais. O sumiço mobilizou familiares, amigos e colegas de trabalho, que passaram a divulgar sua foto e apelar por informações.

As primeiras suspeitas

Nos dias seguintes, a Polícia Civil iniciou as investigações. O carro da Apae foi encontrado abandonado na Vila Dutra, e as circunstâncias chamaram atenção dos investigadores. Aos poucos, depoimentos e evidências começaram a apontar para o envolvimento de pessoas ligadas à Apae.

A investigação e as prisões