‘Roberto temia ser descoberto após namoro de Claudia’, diz MP

Durante a réplica da acusação no júri popular de Roberto Franceschetti Filho, nesta sexta-feira (10), o promotor Alex Ravanini apresentou ao júri um áudio em que Franceschetti manifesta preocupação com o risco de vazamento de informações sobre supostos desvios na Apae Bauru — principalmente após o namoro de Claudia Lobo com um delegado aposentado.

Segundo o Ministério Público, a gravação é de setembro de 2023. Em um trecho, Franceschetti diz que, quando casais se relacionam, "eles conversam sobre tudo" e que tinha medo disso. Para Ravanini, a preocupação de Franceschetti teria aumentado à medida que Claudia estreitava laços com o novo companheiro — delegado aposentado com quem ela mantinha um relacionamento há cerca de quatro meses. Segundo o promotor, o novo casal chegou a viajar junto para Pardinho e planejava uma viagem à Argentina no mês seguinte ao desaparecimento dela.

“Claudia levava uma vida incompatível com os rendimentos que tinha. O Roberto temia que, mesmo sem ela dizer nada, o delegado percebesse e levasse a questão adiante”, afirmou o promotor ao júri. Para ele, esse cenário reforça a tese de que Franceschetti teria agido para impedir que informações sobre os desvios na Apae viessem à tona.



Tentativa de despiste