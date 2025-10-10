‘Roberto temia ser descoberto após namoro de Claudia’, diz MP

Durante a réplica da acusação no júri popular de Roberto Franceschetti Filho, nesta sexta-feira (10), o promotor Alex Ravanini apresentou ao júri um áudio em que Franceschetti manifesta preocupação com o risco de vazamento de informações sobre supostos desvios na Apae Bauru — principalmente após o namoro de Claudia Lobo com um delegado aposentado.
Segundo o Ministério Público, a gravação é de setembro de 2023. Em um trecho, Franceschetti diz que, quando casais se relacionam, "eles conversam sobre tudo" e que tinha medo disso. Para Ravanini, a preocupação de Franceschetti teria aumentado à medida que Claudia estreitava laços com o novo companheiro — delegado aposentado com quem ela mantinha um relacionamento há cerca de quatro meses. Segundo o promotor, o novo casal chegou a viajar junto para Pardinho e planejava uma viagem à Argentina no mês seguinte ao desaparecimento dela.
“Claudia levava uma vida incompatível com os rendimentos que tinha. O Roberto temia que, mesmo sem ela dizer nada, o delegado percebesse e levasse a questão adiante”, afirmou o promotor ao júri. Para ele, esse cenário reforça a tese de que Franceschetti teria agido para impedir que informações sobre os desvios na Apae viessem à tona.
Tentativa de despiste
Ravanini também acusou o réu de tentar criar “cortinas de fumaça” durante todo o processo. Um dos exemplos, segundo ele, é a narrativa de que Dilomar Batista — também réu no processo — estava no carro no momento do desaparecimento. “Não há nenhuma prova disso”, enfatizou.
Outro ponto destacado pelo promotor foi o uso dos dados de geolocalização de torres de telefonia celular. De acordo com ele, os registros mostram que Roberto estava próximo ao campo do Diditinho entre 16h01 e 16h12 no dia 6 de agosto de 2024, data do desaparecimento de Cláudia — fato que, segundo Ravanini, o réu ainda não conseguiu explicar de forma convincente.
Além disso, o promotor citou dados de conectividade do celular de Franceschetti, indicando que às 15h30 do mesmo dia o aparelho se conectou via Bluetooth a um veículo Chevrolet — possivelmente a Montana ou a Spin, ambas utilizadas no caso.
O Ministério Público também mostrou um áudio de 13 de agosto em que Franceschetti pede a Dilomar o envio do controle de quilometragem da Montana, demonstrando que o ex-presidente da Apae já demonstrava preocupação com o avanço das investigações.