Cine’n Fun recebe estreia de “Pequenas Histórias Desencontradas”

O Cine’n Fun, localizado no Alameda Rodoserv (R. Luís Levorato, 1-55 – Jardim Marabá, Bauru), recebe no dia 18 de outubro, sábado, às 14h, a estreia e exibição do primeiro episódio da websérie “Pequenas Histórias Desencontradas”, intitulado “Aquilo que o Mar Guardou”.

A obra é uma produção realizada por artistas da cena cultural de Bauru.

A sessão é gratuita e aberta ao público. Após a exibição, haverá uma mediação com os diretores e outros profissionais que trabalharam no filme, que conversarão com o público sobre o processo criativo, os desafios da produção e a relação entre audiovisual o teatro e outras linguagens artísticas.