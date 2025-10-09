Mulher morre atingida por moto; motociclista também não resistiu

Ibitinga - Uma mulher morreu, na tarde desta quinta-feira (9), após ser atingida por uma motocicleta na avenida Engenheiro Ivanil Francischini, no Jardim do Bosque, em Ibitinga (90 quilômetros de Bauru). O motociclista também não resistiu ao impacto.

De acordo com o registro policial, o acidente ocorreu por volta das 13h20. Imagens de uma câmera de segurança mostram que a mulher foi atingida pela moto quando atravessava a avenida, já nas proximidades do canteiro central.

Ela e o condutor do veículo, um mototaxista, foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).