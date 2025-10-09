Caçambaria recebe espetáculo indígena “Prosa ao Pé do Fogo”

A Caçambaria Espaço Arte, em Jaú, segue ampliando sua programação cultural com atividades do Universo Jacarandá, projeto contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc — do Ministério da Cultura em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústrias Criativas de São Paulo. A iniciativa, idealizada pela gestora Carolina Panini, reforça o compromisso do espaço em ser um polo de inclusão, inovação e acesso à cultura para toda a comunidade.
Nesta sexta-feira (10), em duas sessões - às 9h30 e, logo após o almoço, às 14h30 - o público terá a oportunidade de assistir à contação de histórias da Cia. Mariza Basso Formas Animadas, com a obra “Prosa ao Pé do Fogo”, extraída da tradição oral indígena guarani.
Prosa ao Pé do Fogo
A narrativa apresenta Nhandessi, a Mãe Terra, que surge como uma anciã feita de galhos. Em um ritual que evoca os quatro elementos — terra, água, fogo e ar — ela conduz a criação do mundo e o surgimento dos primeiros seres humanos. A trama mostra a trajetória dos irmãos Nhanderu-Guaçu e Nanderykei, marcados por rivalidades desde a infância, que descobrem ser o amor o único caminho para salvar Nhandessi da destruição.
Com: Irineu Nje’a Terena (líder espiritual da etnia Terena, pesquisador e artista indígena) e Mariza Basso, diretora e fundadora da companhia.
A Companhia
Fundada em 2004, em Bauru/SP, a Cia. Mariza Basso Formas Animadas já percorreu diversos estados brasileiros e também se apresentou em Portugal, Colômbia, Argentina, Espanha, México e China. Seus bonecos são referência em arte-educação, com imagens publicadas no Caderno de Artes da Rede Pública do Estado de São Paulo. Em 2020, foi selecionada entre os primeiros colocados do Prêmio PROAC por histórico em teatro infantil.
Cultura Indígena
Parceira da iniciativa, a ARACI Cultura Indígena foi fundada por Irineu Nje’a Terena, e tem como missão difundir, valorizar e preservar a memória dos povos originários brasileiros.
SERVIÇO:
Local: Caçambaria Espaço Arte – Rua Tenente Lopes, 1569 – Vila Nova – Jaú/SP
Data: 10 de outubro
Horário: às 9h30 e às 14h30
Telefone: (14) 99704-4218
Inscrições: na bio do Instagram @cacambaria
Um encontro de arte, ancestralidade e memória que promete emocionar públicos de todas as idades.