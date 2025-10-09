Caçambaria recebe espetáculo indígena “Prosa ao Pé do Fogo”

A Caçambaria Espaço Arte, em Jaú, segue ampliando sua programação cultural com atividades do Universo Jacarandá, projeto contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc — do Ministério da Cultura em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústrias Criativas de São Paulo. A iniciativa, idealizada pela gestora Carolina Panini, reforça o compromisso do espaço em ser um polo de inclusão, inovação e acesso à cultura para toda a comunidade.

Nesta sexta-feira (10), em duas sessões - às 9h30 e, logo após o almoço, às 14h30 - o público terá a oportunidade de assistir à contação de histórias da Cia. Mariza Basso Formas Animadas, com a obra “Prosa ao Pé do Fogo”, extraída da tradição oral indígena guarani.

Prosa ao Pé do Fogo

A narrativa apresenta Nhandessi, a Mãe Terra, que surge como uma anciã feita de galhos. Em um ritual que evoca os quatro elementos — terra, água, fogo e ar — ela conduz a criação do mundo e o surgimento dos primeiros seres humanos. A trama mostra a trajetória dos irmãos Nhanderu-Guaçu e Nanderykei, marcados por rivalidades desde a infância, que descobrem ser o amor o único caminho para salvar Nhandessi da destruição.

Com: Irineu Nje’a Terena (líder espiritual da etnia Terena, pesquisador e artista indígena) e Mariza Basso, diretora e fundadora da companhia.

A Companhia