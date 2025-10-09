Quando a assistência se transforma em dependência

Os programas vão desde o Bolsa Família, passando pelo Benefício de Prestação Continua, e inclui Minha Casa, Minha Vida, Auxílio Gás, Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Farmácia Popular, Programa Criança Feliz, Brasil Sorridente, Programa Bolsa Verde, Luz Para Todos, Pé de Meia, entre outros.

Um levantamento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social aponta que 94 milhões de pessoas no Brasil dependem de algum tipo de auxílio financeiro distribuído pelo governo.

Nos últimos anos, temos assistido a uma expansão significativa de programas de transferência de renda e subsídios em vários programas governamentais.

À primeira vista, essas medidas parecem nobres: garantir acesso, reduzir desigualdades e oferecer uma rede de proteção social. No entanto, quando o Estado exagera nesse papel, corre-se um risco grave e pouco discutido: transformar cidadãos em dependentes, minando a autonomia individual e comprometendo a sustentabilidade econômica.

A assistência social deve ser um instrumento temporário, voltado para situações emergenciais ou para quem realmente não tem condições de prover o mínimo existencial. Quando se torna permanente e abrangente, perde sua essência e cria uma cultura de tutela. O cidadão deixa de ver o benefício como um apoio pontual e passa a considerá-lo um direito ilimitado, o que desestimula a busca por trabalho, empreendedorismo e esforço próprio. É a lógica perversa da acomodação: se o Estado provê tudo, por que se esforçar?

Os subsídios em transporte público são um exemplo claro. Quando tarifas são artificialmente reduzidas ou zeradas sem critério, o impacto fiscal é enorme. Alguém paga essa conta — e, invariavelmente, é o contribuinte. Além disso, a gratuidade generalizada desestimula a eficiência das empresas e a melhoria dos serviços, pois a pressão por qualidade diminui quando a receita não depende do usuário. O mesmo vale para programas de transferência de renda que se perpetuam sem avaliação rigorosa: eles drenam recursos que poderiam ser investidos em educação, infraestrutura e inovação, áreas que realmente promovem desenvolvimento.