Preso em Barra Bonita suspeito de matar homem a tiros no Paraná

Barra Bonita - Um homem de 29 anos procurado pela Justiça do Paraná por tráfico de drogas e suspeito de ser o autor de um homicídio ocorrido em agosto deste ano, no mesmo estado, foi preso nesta quarta-feira (8), em Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru), em uma ação integrada entre policiais civis das Delegacias de Igaraçu do Tietê e de Barra Bonita.

D.A.S. (apenas as iniciais foram divulgadas pela polícia) foi localizado na rua Antonio Fazzio, no Jardim da Barra. Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Cruzeiro do Oeste (TJPR) por tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, ele também é investigado por suspeita de participação em um homicídio ocorrido no último dia 24 de agosto na cidade de Goioerê/PR. Na ocasião, a vítima, de 32 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos.