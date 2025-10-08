Vitor Kley fará show gratuito na Arena Paulo Skaf no dia 17

Em outubro, o Sesi Bauru recebe seu terceiro grande show do ano, desta vez com o cantor e compositor Vitor Kley. O artista se apresenta no palco da Arena Paulo Skaf no próximo dia 17, uma sexta-feira, a partir das 20h. Os ingressos são gratuitos e já estão disponíveis no portal Meu Sesi.

Dono de diversos sucessos, Vitor Kley se tornou um fenômeno do pop brasileiro em 2018, com "O Sol", que na época do lançamento foi considerada a música mais tocada do Brasil. O artista ainda teve destaque com hits como "Morena", "Pupila" e "Adrenalizou".

No início de 2025, Kley lançou um álbum chamado "As Pequenas Grandes Coisas" no qual explora a gratidão pela simplicidade do dia a dia. Em 11 faixas, o cantor traz temáticas como encerramentos de ciclos, a busca pela autonomia e o amor em suas formas ímpares.