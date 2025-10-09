Projeto “Clássicos do Cinema” passa por Barra Bonita

Nos dias 11 e 12 de outubro, sábado e domingo, feriado do Dia das Crianças, Barra Bonita recebe, por meio do patrocínio do Grupo Caio, uma programação especial com o projeto “Clássicos do Cinema”, que leva a magia da sétima arte para toda a comunidade e o melhor: de forma totalmente gratuita! As sessões acontecem ao ar livre, com exibição em telões de LED e distribuição de pipoca para quem garantir seu ingresso antecipadamente pela plataforma Sympla. (veja a programação abaixo). Entre os filmes estão ‘Peixonauta - O Filme’ e ‘A Família Addams’.
A programação acontece no Centro Recreativo Paulo Bigliassi, com sessões que contemplam todos os públicos: voltadas especialmente para as crianças e pensadas para toda a família. Além dos filmes, o evento contará com apresentações musicais ao vivo, com trilhas sonoras clássicas executadas por bandas regionais, valorizando o talento local.
O projeto “Clássicos do Cinema” tem como missão democratizar o acesso à cultura, promovendo produções audiovisuais e música instrumental em cidades e regiões com pouca oferta de espaços culturais.
A estrutura do evento inclui telões de alta definição e som de qualidade profissional, exibindo clássicos do cinema nacional e internacional em uma experiência imersiva e acessível. Já os shows ao vivo reforçam o caráter inclusivo da iniciativa, ao mesmo tempo em que promovem o desenvolvimento cultural da comunidade.
Segundo a pesquisa "Hábitos Culturais 2023", realizada pela Fundação Itaú em parceria com o Datafolha, 86% dos brasileiros afirmam que atividades culturais ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade, e 81% relatam que promovem menor sensação de solidão. No entanto, 40% da população ainda não participa de nenhuma atividade cultural, muitas vezes por falta de acesso ou recursos.
Esse cenário evidencia a importância de projetos como o “Clássicos do Cinema”, que aproximam a população da arte, quebram barreiras sociais e geográficas e proporcionam momentos de lazer, cultura e conexão entre as pessoas.
“Para o Grupo Caio, é de grande importância o apoio às leis de incentivo voltadas à arte e à promoção da cultura. Essas iniciativas não apenas impulsionam o crescimento de novos talentos, mas também proporcionam momentos valiosos de lazer em comunidade, como o ‘Clássicos do Cinema’, que apresenta uma programação rica e acessível a todos”, compartilha Maurício Cunha, vice-presidente industrial do Grupo Caio.
Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, o projeto “Clássicos do Cinema” tem a produção da Odin Cultura Entretenimento e Publicidade, apoio da Komedi, com patrocínio do Grupo Caio e realizado pelo Ministério da Cultura, Governo do Brasil do Lado do Povo Brasileiro.
Programação:
11/10 (sábado)
- Abertura do evento: 16h I Entrada permitida até às 16h45
- 1ª Sessão: 17h – 18h30 – Peixonauta - O Filme (2016) - Nacional Infantil
- 2ª Sessão: 19h – 20h30 – O Jardim Secreto (2020) - Internacional para toda a família
- Show: 20h50 – 21h50 - Mustang Sally's Band
- Encerramento: 22h
12/10 (Domingo)
- Abertura do evento: 15h I Entrada permitida até às 15h45
- 1ª Sessão: 16h – 17h30 – A Família Addams (2019) - Internacional Infantil
- Intervalo: Show da orquestra Toque que Cura
- 2ª Sessão: 18h – 19h30 – Chacrinha, O Velho Guerreiro (2018) - Nacional para toda a família
- Intervalo: Show da orquestra Toque que Cura
- Show: 20h – 21h com show de Samuel Sorocabinha
- Encerramento: 21h30
Ingressos: Gratuitos. Retirar antecipadamente pela plataforma Sympla.
Local: Avenida Dionísio Dutra e Silva e avenida João Paulo 2º.