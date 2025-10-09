Projeto “Clássicos do Cinema” passa por Barra Bonita

Nos dias 11 e 12 de outubro, sábado e domingo, feriado do Dia das Crianças, Barra Bonita recebe, por meio do patrocínio do Grupo Caio, uma programação especial com o projeto “Clássicos do Cinema”, que leva a magia da sétima arte para toda a comunidade e o melhor: de forma totalmente gratuita! As sessões acontecem ao ar livre, com exibição em telões de LED e distribuição de pipoca para quem garantir seu ingresso antecipadamente pela plataforma Sympla. (veja a programação abaixo). Entre os filmes estão ‘Peixonauta - O Filme’ e ‘A Família Addams’.

A programação acontece no Centro Recreativo Paulo Bigliassi, com sessões que contemplam todos os públicos: voltadas especialmente para as crianças e pensadas para toda a família. Além dos filmes, o evento contará com apresentações musicais ao vivo, com trilhas sonoras clássicas executadas por bandas regionais, valorizando o talento local.

O projeto “Clássicos do Cinema” tem como missão democratizar o acesso à cultura, promovendo produções audiovisuais e música instrumental em cidades e regiões com pouca oferta de espaços culturais.