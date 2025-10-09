Dez filmes da região estão na programação do 6º Filma Bauru

Dez curtas-metragens produzidos em Bauru foram selecionados para o 6º Filma Bauru – Festival de Cinema do Interior, que promove a circulação de obras audiovisuais produzidas em cidades do Estado de São Paulo, com exceção da Capital. Ao todo, 42 obras de 24 municípios paulistas compõem a programação gratuita, que inclui sessões presenciais, transmissão online e atividades formativas abertas ao público com início nesta terça-feira (7) até sábado (11).

Nesta edição, o festival recebeu 225 inscrições de mais de 70 cidades paulistas. Das 42 obras selecionadas, 18 compõem a mostra competitiva (ficção, documentário e animação) e 24 a mostra não-competitiva.

Entre os destaques da cidade, estão “Rabisco”, de Matheus Perotta, que investiga com humor o universo dos pichos. “Faz Sol no Interior”, de Andrey de Sousa Sanches e Sillas Carlos, acompanha um jovem em adaptação à nova cidade. “O Colapso do transporte público em Bauru”, de Mateus Ferreira, expõe os desafios da mobilidade urbana. “Cerrado – Caminhos entrelaçados”, de Josiel Rusmont, registra uma viagem familiar pelo bioma e sua cultura. “Aparecida”, direção de Bebé Pacheco, homenageia a fé e a luta cotidiana de uma moradora da Vila Falcão.