Dez filmes da região estão na programação do 6º Filma Bauru

Dez curtas-metragens produzidos em Bauru foram selecionados para o 6º Filma Bauru – Festival de Cinema do Interior, que promove a circulação de obras audiovisuais produzidas em cidades do Estado de São Paulo, com exceção da Capital. Ao todo, 42 obras de 24 municípios paulistas compõem a programação gratuita, que inclui sessões presenciais, transmissão online e atividades formativas abertas ao público com início nesta terça-feira (7) até sábado (11).
Nesta edição, o festival recebeu 225 inscrições de mais de 70 cidades paulistas. Das 42 obras selecionadas, 18 compõem a mostra competitiva (ficção, documentário e animação) e 24 a mostra não-competitiva.
Entre os destaques da cidade, estão “Rabisco”, de Matheus Perotta, que investiga com humor o universo dos pichos. “Faz Sol no Interior”, de Andrey de Sousa Sanches e Sillas Carlos, acompanha um jovem em adaptação à nova cidade. “O Colapso do transporte público em Bauru”, de Mateus Ferreira, expõe os desafios da mobilidade urbana. “Cerrado – Caminhos entrelaçados”, de Josiel Rusmont, registra uma viagem familiar pelo bioma e sua cultura. “Aparecida”, direção de Bebé Pacheco, homenageia a fé e a luta cotidiana de uma moradora da Vila Falcão.
“O Figurante Nacional”, do Estúdio Fita, brinca com memórias inventadas do cinema brasileiro, enquanto a animação “Eu sou um pouquinho de todos”, de Lígia M. Y. Tengan, reflete sobre a construção da identidade. Já “VIEW”, também de Andrey de Sousa Sanches e Sillas Carlos, narra a trajetória de uma aspirante a influenciadora que encontra fama a partir da história de um catador de latinhas. “Fotografia”, de Luriê Diniz, aborda o enclausuramento feminino em tom poético. E “Sinal Vermelho”, de Natália Sena, retrata o trabalho do artista de rua Samuel Oliveira nos semáforos da cidade.
Concorrem na mostra competitiva as obras "Rabisco", "O Figurante Nacional" e "Eu sou um pouquinho de todos" nas categorias Melhor Documentário, Melhor Ficção e Júri Popular (vencedor determinado por votação popular). Os outros filmes integram a programação das mostras não-competitivas.
Programação gratuita e acessível
O festival ocupará diferentes espaços culturais de Bauru, como o Teatro Municipal, o Sesc, a Praça do CEU das Artes e a OAB, além de exibições e transmissão no canal oficial no YouTube. Todas as sessões terão tradução em Libras, garantindo a acessibilidade ao público surdo, e ficarão disponíveis online por até 24 horas após a exibição presencial.
A programação inclui mesas de debate e palestra com profissionais do setor audiovisual, como o advogado Nichollas Alem, especialista em direitos autorais e contratos no entretenimento, e os editores Mariana Boico (Pro Clipe) e Saulo Simão (Crazy Cow Films). A presença de nomes como o ator e diretor Luiz Brambilla, conhecido pelos filmes “Estômago” (2007) e “Estômago II: O Poderoso Chef” (2024), também reforça o caráter formativo e de networking do evento.
Ainda alinhado ao pilar de acessibilidade do evento, na quarta-feira (8), às 15h, será realizada uma mesa formativa gratuita, transmitida pelo Youtube, com o tema “Expandindo o acesso: novas perspectivas sobre acessibilidade no audiovisual”, com Amanda Lyra e Daniel Gonçalves, voltada a profissionais da área mas também aberta ao público em geral.
Formação de novos talentos
Além das exibições, o Filma Bauru investe na formação de jovens e no fortalecimento da cadeia audiovisual do interior. Neste ano, mais de 60 estudantes da rede pública participaram de oficinas de produção, divididos em seis turmas que criaram curtas sobre o tema meio ambiente. As produções serão exibidas durante o encerramento do Festival, no sábado (11), no Teatro Municipal de Bauru. Outro destaque foi o Laboratório de Desenvolvimento, que ofereceu mentorias em roteiro, direção, produção e pós-produção para projetos locais.
Serviço
O 6º Filma Bauru – Festival de Cinema do Interior será dos dias 7 e 11 de outubro de 2025, em diversos espaços culturais de Bauru e também no canal oficial do festival no YouTube. Todas as atividades têm acesso gratuito e contam com tradução em Libras (com exceção da atividade no Sesc). Mais informações podem ser encontradas no site www.filmabauru.com.br, no Instagram @filmabauru ou pelo e-mail filmabauru@gmail.com.
Ficha técnica das obras
Rabisco (Mostra competitiva I)
Sinopse: Rosbife, queijo e picles. Para alguns são parte dos ingredientes de um lanche, para um curioso investigador, é apenas sua cidade. Bauru é um típico lugar do interior de São Paulo, mas com ingredientes um tanto atípicos: porcos rolezeiros, guitarras invisíveis, bebes barbados e muitos pichos. Esse mundo invisível e ao mesmo tempo tão nítido coloca esse investigador em uma procura incessante: como um picho foi parar nesse prédio? Por que se arriscar por isso? Talvez a resposta esteja nesse documentário, ou talvez não. | Cidade: Bauru | Classificação: Livre | Gênero: Documental | Direção: Matheus Perotta.
Faz Sol no Interior (Mostra não-competitiva I)
Sinopse: Recém chegado a Bauru, um jovem encara os receios da mudança de cidade e encontra, aqui, um lugar para chamar de lar. | Cidade: Bauru | Classificação: Livre | Gênero: Drama, Romance | Direção: Andrey de Sousa Sanches e Sillas Carlos.
O Colapso do transporte público em Bauru (Mostra não-competitiva I)
Sinopse: Antes mesmo do sol nascer, Bauru já se move — mas quem depende do transporte público enfrenta atrasos, superlotação e trajetos exaustivos. Neste minidocumentário, moradores revelam os obstáculos diários de um sistema que, em vez de conectar, afasta. Um retrato urgente de uma cidade que ainda não ouve quem caminha por ela. | Cidade: Bauru | Classificação: Livre | Gênero: Documental | Direção: Ivan Rodrigo Rossi.
Cerrado - Caminhos entrelaçados (Mostra não-competitiva I)
Sinopse: O documentário acompanha a jornada de um pai e seus dois filhos, de 10 e 14 anos, pelo sistema biogeográfico do Cerrado. Partindo de Bauru (SP) e atravessando o Triângulo Mineiro, Brasília e Goiânia, a obra registra as transformações da paisagem entre mata nativa e áreas de monocultura. Ao longo do caminho, o filme revela também a força e a criatividade dos artesãos que utilizam matérias-primas do próprio Cerrado, expressando, por meio de seu trabalho, o vínculo profundo entre cultura e território. Com entrevistas, registros históricos e o olhar familiar sobre o percurso, o documentário propõe uma reflexão sobre a ocupação desse território, resgatando também as impressões da expedição de Louis Ferdinand Cruls no século XIX. Um encontro entre passado, presente e futuro por meio das gerações. | Cidade: Bauru | Classificação: Livre | Gênero: Documental | Direção: Josiel Rusmont.
Aparecida (Mostra não-competitiva I)
Sinopse: “Aparecida” retrata a rotina de uma mulher de baixa renda cuja fé sustenta sua luta diária. Gravado na Vila Falcão (Bauru/SP), território importante na história da cidade, as gravações foram realizadas na casa da própria Aparecida - avó de Bebé Pacheco e inspiração da canção. A obra homenageia e escancara a realidade de brasileiras que, como ela, têm na fé não uma solução, mas um sustentáculo necessário para enfrentar as dificuldades do cotidiano. | Cidade: Bauru | Classificação: Livre | Gênero: Fantasia, Musical | Direção: Bebé Pacheco.
O Figurante Nacional (Mostra competitiva II)
Sinopse: Durante uma entrevista insólita, Limerson — um figurante autodeclarado — conta como esteve presente em todos os grandes filmes da história do cinema brasileiro. Entre memórias questionáveis e aparições “históricas”, ele se insere em cenas icônicas da nossa cinematografia. Uma comédia nostálgica que celebra a grandeza dos bastidores e transforma o delírio em documento. | Cidade: Bauru | Classificação: Livre | Gênero: Comédia | Direção: Denis Augusto, Bruno Bergamo, Mayara Lopes e Felipe Osti (Estudio Fita).
Eu sou um pouquinho de todos (Mostra competitiva II)
Sinopse: A animação “Eu sou um pouquinho de todos” aborda como temática principal a formação da identidade de um indivíduo. A partir do momento em que nascemos, o ambiente, as experiências e principalmente as pessoas ao nosso redor nos modelam. “Eu” será o personagem que nos mostrará que desde seu primeiro respirar na Terra e durante seu amadurecimento, a sua essência sempre estará em desenvolvimento. | Cidade: Bauru | Classificação: Livre | Gênero: Drama, Aventura | Direção: Lígia M. Y. Tengan.
VIEW (Mostra não-competitiva II)
Sinopse: Na tentativa de ser uma digital influencer, uma garota se depara com a emocionante história de um catador de latinhas, que lhe rende muitos views e, tempos depois, a tão esperada fama para seu canal. | Cidade: Bauru | Classificação: Livre | Gênero: Drama | Direção: Andrey de Sousa Sanches e Sillas Carlos.
Fotografia - Nathy Bomfim (Mostra não-competitiva II)
Sinopse: "Uma mulher cumpre os seus afazeres cotidianos enquanto reflete sobre seu próprio interior. Sua realidade reclusa ilustra o enclausuramento de seu próprio eu dentro de um corpo material. Como o único intervalo de liberdade em seu dia é a janela, pela qual ela pode apreciar a verdadeira beleza do mundo, a mulher decide, do mesmo modo, se enxergar, traçando desenhos de janela sobre sua própria pele. | Cidade: Bauru | Classificação: Livre | Gênero: Musical | Direção: Luriê Diniz.
Sinal Vermelho (Mostra não-competitiva II)
Sinopse: Samuel Oliveira é um artista de rua independente que atua nos semáforos de Bauru, tendo sua profissão e presença sendo frequentemente ofuscadas devido às aceleradas rotinas dos transeuntes da cidade. Através de ensaios, performances e o ritual de remoção da maquiagem ao final do dia, o curtíssima revela o preparo e a paixão de Samuel em trazer alegria e risos em meio ao caos urbano. Este retrato íntimo destaca a beleza oculta e a resiliência de uma pessoa que personifica a essência invisível de Bauru. | Cidade: Bauru | Classificação: Livre | Gênero: Documental | Direção: Natália Sena.
Programação completa do 6º Filma Bauru - Festival de Cinema do Interio
Dia 1 – terça-feira, 07/10
19h – Auditório da OAB/Bauru + Canal do Filma Bauru (YouTube)
Abertura oficial com a Mostra Competitiva I (classificação 14 anos)
Dia 2 – quarta-feira, 08/10
15h – Canal do Filma Bauru (YouTube)
Mesa formativa “Expandindo o acesso: novas perspectivas sobre acessibilidade no audiovisual”, com Amanda Lyra e Daniel Gonçalves. Mediação: Luís dos Santos Miguel;
19h – Praça do CEU das Artes
Exibição da Mostra Não Competitiva I (classificação livre)
Dia 3 – quinta-feira, 09/10
15h – Sesc Bauru
Mesa formativa “Montagem em Foco: Processos de Pós-Produção em Produtoras e Edit Houses”, com Mariana Boico (Pro Clipe) e Saulo Simão (Crazy Cow Films). Mediação: Liene Saddi;
19h – Teatro da FOB-USP + Canal do Filma Bauru (YouTube)
Exibição da Mostra Competitiva II (classificação: 12 anos)
Dia 4 – sexta-feira, 10/10
19h – Praça do CAIC + Canal do Filma Bauru (YouTube)
Exibição da Mostra Não Competitiva II (classificação livre)
Dia 5 – sábado, 11/10
9h – Sebrae Bauru – Palestra “Filmando com segurança: direitos e contratos no audiovisual”, com o advogado Nichollas Alem.
11h – Sebrae Bauru – Encontro de Produtores de Audiovisual
19h – Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves
Encerramento e premiação, com exibição dos vencedores da Mostra Competitiva e dos curtas realizados nas oficinas do Filma Bauru (classificação livre)
Formação e desenvolvimento
Além da exibição de filmes, o Filma Bauru aposta na formação de novos talentos e no fortalecimento da cadeia audiovisual. Em setembro, aconteceu o Lab de Desenvolvimento Filma Bauru, com mentorias em roteiro, produção, direção e pós-produção para cinco projetos locais.
Outro destaque foi o projeto “Filma Bauru: Oficinas de Produção Audiovisual para Jovens”, que atendeu mais de 60 estudantes da rede pública de Bauru. Divididos em seis turmas, os jovens criaram curtas sobre o tema meio ambiente, que serão exibidos no encerramento do festival.
O ator e diretor Luiz Brambilla, integrante do júri, marcará presença no encerramento do 6º Filma Bauru e na cerimônia de premiação. Reconhecido por sua atuação em longas premiados como "Estômago" (2007) e sua sequência "Estômago II: O Poderoso Chef" (2024), a participação de Brambilla, com sua trajetória multifacetada no cinema, teatro e audiovisual, reforça a relevância do olhar crítico e artístico que marcou a avaliação das obras desta edição.
Palestrantes e mesas formativas
Saulo Simão (Crazy Cow Films) - Natural de Bauru e sócio-proprietário da edit house Crazy Cow Films, sediada em São Paulo, é uma referência e também estará presente no festival. Formado pela FAAP, ele atua como editor de dramaturgia com experiência em longas-metragens, séries para TV como Ilha de Ferro para a TV Globo e Globoplay, e centenas de filmes publicitários. Sua empresa, fundada em 2020, também realiza produção e pós-produção cinematográfica, com forte atuação em conteúdo audiovisual de alto impacto.
Nichollas Alem – Advogado, Mestre e Doutor pela USP, sócio da Borges Sales & Alem Advogados e presidente do Instituto de Direito, Economia Criativa e Artes. Especialista em Propriedade Intelectual e Direito do Entretenimento, atua em contratos, cessão e licenciamento de direitos autorais, assessorando produtoras e profissionais do setor audiovisual.
Daniel Gonçalves – Roteirista, diretor e produtor. Seu primeiro longa, Meu Nome é Daniel, foi exibido em mais de 20 festivais internacionais, como IDFA, Festival do Rio e Festival de Sydney. O documentário Assexybilidade recebeu o prêmio de Melhor Direção de Documentário no Festival do Rio 2023 e passou por mais de 30 festivais. Em 2024, Daniel foi um dos diretores do especial Falas de Acesso, na TV Globo.
Amanda Lyra – Empresária, publicitária, palestrante, artista musical e ativista da causa da pessoa com deficiência. CEO da Acessara, atua em acessibilidade digital, marketing e D&I. Reconhecida pela criação dos “elevadores digitais”, já colaborou com grandes empresas, liderou projetos de impacto social e dividiu palcos com artistas renomados, mobilizando estruturas para garantir acesso pleno a pessoas com deficiência
Realização
O 6º Filma Bauru é realizado pela Fundação para o Desenvolvimento de Bauru (FunDeB), financiado pelo Programa Estadual de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas Locais – Programa SP Produz, com apoio institucional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo.
Conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Bauru, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de Bauru, Serviço Social do Comércio (Sesc), Cinemateca Digital Bauruense, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - Subseção Bauru, Comissão Arte Comunidade, Universidade de São Paulo (USP) por meio do Centro Cultural, e da Spcine, através da Spcine Play.
O “Filma Bauru: Oficinas de audiovisual para jovens” é realizado pela FunDeB, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, por meio de emenda parlamentar.