Tributo a Elvis Presley neste final de semana no Alameda Hall

O Alameda Hall será palco de uma apresentação mais que especial neste sábado (11). O tributo "Helvis by Helder Moreira" promete uma grande homenagem ao eterno rei do rock, Elvis Presley. Uma noite com muitos sucessos em um show interativo, com figurinos da época, bailarinos no palco e muito mais.

Com uma trajetória marcada por shows nacionais e internacionais, Helder conta com apresentações em grandes programas da TV de nomes como Fausto Silva, Luciano Huck, Ana Maria Braga, Serginho Groisman, entre outros. Quer for ao show poderá assistir a uma apresentação com os maiores hits de Elvis Presley, muito bom humor e interação com o público.

Serviço

"Helvis by Helder Moreira", será neste sábado (11/10), a partir das 20h, no Alameda Hall. Couvert artístico: R$ 49,90 (1.º lote), R$ 59,90 (2.º lote) e R$ 69,90 (3.º lote).

Ingressos no próprio Alameda ou no site ingressosalameda.com.br. O Alameda Rodoserv Center fica na Rua Luiz Levorato, 1-55 (Altura do Km 335 da Marechal Rondon). Mais informações pelo telefone 14 3321-5000.