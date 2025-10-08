Um dia em que a água abundou e o 'tempo fechou' em Bauru

‘Aguaceiro’

A água abundou e o 'tempo fechou' nesta terça-feira (7) em Bauru, mas não em forma de chuva nem porque a crise hídrica foi resolvida, muito pelo contrário. Vereadores de oposição centraram fogo em dois problemas: um inseto encontrado em um dos galões de água distribuídos pela prefeitura, denunciado pelo vereador Lokadora (Podemos); e a interrupção da obra da interligação que levará água do poço do Jardim Imperial para reforçar o reservatório pulmão da captação do Rio Batalha.

Plantão Policial

Sobre o primeiro item, os vereadores Eduardo Borgo (Novo) e Lokadora foram ao Plantão da Polícia Civil registrar um Boletim de Ocorrência (BO). Borgo chamou a atenção em vídeo na rede social para o fato de que a empresa responsável pelo fornecimento dos galões de água tinha em seu quadro societário, até 2019, Renato Purini, atual secretário municipal de Governo e ex-presidente do DAE.

Paralisação

Sobre o segundo item, ou seja, a interrupção da obra de reforço do reservatório principal do Rio Batalha, a abordagem crítica, também em rede social, partiu da vereadora Estela Almagro (PT). Afirmou, entre outras coisas, que, para ela, não há surpresa nessa interrupção: “Não é de hoje que denunciamos o abandono e a má gestão na condução do abastecimento em Bauru. Falta planejamento, falta transparência e, principalmente, falta respeito com quem mais precisa”, disse.