Um dia em que a água abundou e o 'tempo fechou' em Bauru

‘Aguaceiro’
A água abundou e o 'tempo fechou' nesta terça-feira (7) em Bauru, mas não em forma de chuva nem porque a crise hídrica foi resolvida, muito pelo contrário. Vereadores de oposição centraram fogo em dois problemas: um inseto encontrado em um dos galões de água distribuídos pela prefeitura, denunciado pelo vereador Lokadora (Podemos); e a interrupção da obra da interligação que levará água do poço do Jardim Imperial para reforçar o reservatório pulmão da captação do Rio Batalha.
Plantão Policial
Sobre o primeiro item, os vereadores Eduardo Borgo (Novo) e Lokadora foram ao Plantão da Polícia Civil registrar um Boletim de Ocorrência (BO). Borgo chamou a atenção em vídeo na rede social para o fato de que a empresa responsável pelo fornecimento dos galões de água tinha em seu quadro societário, até 2019, Renato Purini, atual secretário municipal de Governo e ex-presidente do DAE.
Paralisação
Sobre o segundo item, ou seja, a interrupção da obra de reforço do reservatório principal do Rio Batalha, a abordagem crítica, também em rede social, partiu da vereadora Estela Almagro (PT). Afirmou, entre outras coisas, que, para ela, não há surpresa nessa interrupção: “Não é de hoje que denunciamos o abandono e a má gestão na condução do abastecimento em Bauru. Falta planejamento, falta transparência e, principalmente, falta respeito com quem mais precisa”, disse.
Justificativa
O DAE, por sua vez, informou que a obra de interligação está dentro do prazo previsto, sendo que a primeira etapa foi realizada até a segunda-feira (6) e a segunda etapa será iniciada assim que o restante do material for entregue, conforme já previsto inicialmente. E finalizou dizendo que a obra tem previsão de término nos próximos dias.
Prefeita reage
A prefeita Suéllen Rosim (PSD), por sua vez, não deixou por menos e também foi à rede social para falar sobre a situação de uma forma em geral e se contrapor às críticas. “Os enfrentamentos da seca severa seguem firmes. Com foco total em reduzir os impactos a quem é abastecido pelo Rio Batalha. Mas enquanto estamos trabalhando, alguns preferem fazer palanque com a dor alheia...”, afirmou.
‘Leis frouxas’
“A segurança só não está melhor porque o Brasil é um país que tem leis frouxas. São leis que foram feitas para beneficiar bandido, infelizmente”. Quem disse isso foi o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, nesta terça-feira (7), em Bauru, durante entrega de viaturas e assinatura de convênio de atividade delegada com a prefeitura. Leia a entrevista completa neste link - https://sampi.net.br/bauru/noticias/2934263/bauru-e-regiao/2025/10/em-bauru-derrite-critica-leis-frouxas-que-beneficiam-bandidos