Suspeito de roubo é morto em confronto policial em Bauru; VÍDEO

Um homem, ainda não identificado, foi morto em Bauru, na madrugada desta terça-feira (7), ao sofrer disparos de escopeta calibre 12 e pistolas .40, em decorrência de oposição à intervenção policial, conforme consta em boletim de ocorrência (BO). O fato aconteceu no interior de uma residência abandonada, na quadra 6 da rua Monsenhor Ramires, no Jardim Estoril, por volta de meia-noite e meia. A partir de informações da Polícia Militar, o BO aponta que o indivíduo é suspeito de ter cometido um roubo minutos antes em uma farmácia no quarteirão 4 da avenida Comendador José da Silva Martha. No BO não consta que qualquer policial tenha sido ferido.

Ainda de acordo com o BO, viaturas foram informadas pelo rádio sobre o assalto, e a equipe de Força Tática em patrulhamento nas proximidades, no Parque das Nações, foi designada para seguir até o estabelecimento. Durante o deslocamento, pela rua Monsenhor Ramires, os policiais informaram que se depararam com um farol de motocicleta aceso, com o motor ligado, no interior do imóvel. A situação chamou a atenção da equipe e motivou a averiguação.

Segundo o registro policial, após estacionarem a viatura, um sargento, um soldado e um cabo da PM ingressaram no quintal da residência e visualizaram o homem com uma arma em punho. Quando se identificaram como policiais e ordenaram que ele soltasse a arma e levantasse as mãos, segundo os relatos, o indivíduo efetuou um disparo na direção da equipe, o que motivou o revide. Foram feitos um disparo de calibre 12 pelo sargento, um disparo de pistola Glock .40 e dois disparos, também de pistola do mesmo calibre, pelo soldado.