Direito Penal do inimigo: a guerra que o brasil precisa travar

Quando comecei a estudar a teoria do Direito Penal do Inimigo, desenvolvida por Günther Jakobs, percebi que ela poderia oferecer respostas para problemas que vivemos diariamente no Brasil. Jakobs diferencia o cidadão comum, que deve ser julgado com todas as garantias constitucionais, do “inimigo”, aquele que atua de forma permanente contra o Estado e a sociedade. Esse inimigo não pode ser tratado como qualquer outro, porque sua conduta não ameaça apenas a ordem momentânea, mas a própria sobrevivência da comunidade.

Ao olhar para outros países, vejo exemplos concretos de como medidas inspiradas nessa lógica deram resultados. Na Alemanha e na Espanha, legislações antiterrorismo endureceram as penas e ampliaram a punição de atos preparatórios, evitando ataques e reduzindo a força de grupos violentos. Nos Estados Unidos, o Patriot Act, após o 11 de Setembro, fortaleceu os mecanismos de investigação e dificultou a atuação de redes terroristas. Já em El Salvador, o presidente Nayib Bukele criou o CECOT, um mega-presídio projetado para isolar os líderes das maras, retirando-os do convívio com a sociedade e enfraquecendo sua influência. Esses casos mostram que o endurecimento penal pode, sim, trazer estabilidade e segurança.

Eu acredito que o Brasil poderia adotar medidas semelhantes. Aqui enfrentamos facções criminosas, milícias e organizações de corrupção sistêmica que roubam bilhões de reais da saúde, da educação e da infraestrutura. Esses agentes, na prática, não se comportam como cidadãos, mas como verdadeiros inimigos do povo. Por isso, defendo que a legislação brasileira avance para prever prisão perpétua em casos de ameaça permanente à sociedade e até mesmo a pena de morte em situações extremas, como terrorismo, assassinatos hediondos e corrupção de grandes proporções que afete diretamente a vida de milhões de pessoas.