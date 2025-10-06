Funcionário de obra na SP-333 cai de ponte e some no rio Tietê

Pongaí - Um funcionário que trabalha na obra de duplicação da maior ponte do Estado de São Paulo, que fica na rodovia Dr. Mário Gentil (SP-333), entre os quilômetros 229,960 e km 232,400, e liga Novo Horizonte a Pongaí (100 quilômetros de Bauru), caiu nesta segunda-feira (6) no rio Tietê. Apesar das buscas, realizadas pelo Corpo de Bombeiros de Novo Horizonte, ele não havia sido localizado até publicação desta reportagem. Os trabalhos, encerrados no início da noite, serão retomados pela corporação na manhã desta terça-feira (7).

As circunstâncias da queda do trabalhador não foram informadas pela concessionária Entrevias, responsável pela obra no trecho. Em nota, a concessionária informou que "lamenta o acidente ocorrido nesta segunda-feira (6) nas obras da ponte sobre o rio Tietê, que envolveu um colaborador da construtora terceirizada". "Estamos apurando as circunstâncias do ocorrido e colaborando com a construtora e as autoridades competentes, adotando as medidas necessárias para as buscas e tomando as providências cabíveis", disse.

A ponte