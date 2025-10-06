Filma Bauru começa nesta terça: 5 dias para viver o cinema

A partir desta terça-feira (7), Bauru recebe o 6º Filma Bauru - Festival de Cinema do Interior, que se consolida como um dos mais importantes eventos de difusão e formação da linguagem audiovisual no Interior do Estado de São Paulo. A programação reúne mostras competitivas e não competitivas de curtas-metragens, atividades formativas, debates e encontros de profissionais, em espaços culturais da cidade e também online, ampliando o acesso do público.

Nesta edição, o festival recebeu 225 inscrições de 84 cidades paulistas. Foram selecionadas 42 obras, representando 24 cidades: 18 delas compõem a Mostra Competitiva (ficção, documentário e animação) e 24 a Mostra Não Competitiva.