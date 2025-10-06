Filma Bauru começa nesta terça: 5 dias para viver o cinema

A partir desta terça-feira (7), Bauru recebe o 6º Filma Bauru - Festival de Cinema do Interior, que se consolida como um dos mais importantes eventos de difusão e formação da linguagem audiovisual no Interior do Estado de São Paulo. A programação reúne mostras competitivas e não competitivas de curtas-metragens, atividades formativas, debates e encontros de profissionais, em espaços culturais da cidade e também online, ampliando o acesso do público.
Nesta edição, o festival recebeu 225 inscrições de 84 cidades paulistas. Foram selecionadas 42 obras, representando 24 cidades: 18 delas compõem a Mostra Competitiva (ficção, documentário e animação) e 24 a Mostra Não Competitiva.
Mostra Competitiva
As obras selecionadas foram avaliadas por um júri formado por grandes nomes do audiovisual brasileiro, que representam diferentes áreas do setor e trazem ampla experiência criativa e formativa. Eles escolheram os vencedores nas categorias Melhor Ficção, Melhor Documentário e Melhor Animação, que serão premiados na cerimônia de encerramento do festival.
Mariana Hermann – Diretora de Arte, com atuação em mais de 30 produções nacionais e internacionais, entre elas Hoje Eu Quero Voltar Sozinho (Lacuna Filmes), Marighella (O2) e Senna (Netflix).
Débora Bergamini – Produtora cultural e artista transdisciplinar, integrante da Citronela.Doc e diretora da Escola Livre de Cinema Caiçara, finalista do Prêmio Brasil Criativo 2024.
Luiz Brambilla – Ator e diretor, conhecido por filmes como Estômago e Estômago 2, além do premiado curta O Dia que Meu Pai Virou Bicho.
Yuno Silva – Jornalista, produtor cultural e curador do projeto Cine Rural, com experiência em projetos culturais e políticas públicas em diversos estados brasileiros.
Isadora Torres – Sonidista e performer, premiada em festivais como Gramado e Festival do Rio, integrante do coletivo Kino-Olho e referência em som direto e desenho de som.
Programação
Dia 1
Terça-feira (7) – 19h – Auditório da OAB/Bauru + Canal do Filma Bauru (YouTube) - Abertura oficial com a Mostra Competitiva 1.
Dia 2
Quarta-feira (8) – 15h – Canal do Filma Bauru (YouTube) - Mesa formativa “Expandindo o acesso: novas perspectivas sobre acessibilidade no audiovisual”, com Amanda Lyra e Daniel Gonçalves. Mediação: Luís dos Santos Miguel.
– 19h – Praça do CEU das Artes - Exibição da Mostra Não Competitiva 1 (classificação livre)
Dia 3
Quinta-feira (9) – 15h – Sesc Bauru - Mesa formativa “Montagem em Foco: Processos de Pós-Produção em Produtoras e Edit Houses”, com Mariana Boico (Pro Clipe) e Saulo Simão (Crazy Cow Films). Mediação: Liene Saddi.
– 19h – Teatro da FOB-USP + Canal do Filma Bauru (YouTube) - Exibição da Mostra Competitiva 2 (classificação: 12 anos
Dia 4
Sexta-feira (10) – 19h – Praça do CAIC + Canal do Filma Bauru (YouTube) - Exibição da Mostra Não Competitiva 2.
Dia 5
Sábado (11) – Sebrae Bauru - 9h – Palestra “Filmando com segurança: direitos e contratos no audiovisual”, com o advogado Nichollas Alem.
11h – Encontro de Produtores de Audiovisual
19h – Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves -Encerramento e premiação, com exibição dos vencedores da Mostra Competitiva e dos curtas realizados nas oficinas do Filma Bauru.
Formação e desenvolvimento
Além da exibição de filmes, o Filma Bauru aposta na formação de novos talentos e no fortalecimento da cadeia audiovisual. Em setembro, aconteceu o Lab de Desenvolvimento Filma Bauru, com mentorias em roteiro, produção, direção e pós-produção para cinco projetos locais.
Outro destaque foi o projeto “Oficinas de Produção Audiovisual para Jovens”, que atendeu mais de 60 estudantes da rede pública de Bauru. Divididos em seis turmas, os jovens criaram curtas sobre o tema meio ambiente, que serão exibidos no encerramento do festival.
O ator e diretor Luiz Brambilla, integrante do júri, marcará presença no encerramento do 6º Filma Bauru e na cerimônia de premiação. Reconhecido por sua atuação em longas premiados como "Estômago" (2007) e sua sequência "Estômago 2: O Poderoso Chef" (2024), a participação de Brambilla, com sua trajetória multifacetada no cinema, teatro e audiovisual, reforça a relevância do olhar crítico e artístico que marcou a avaliação das obras desta edição.
Palestrantes e Mesas Formativas
Saulo Simão (Crazy Cow Films) - Natural de Bauru e sócio-proprietário da edit house Crazy Cow Films, sediada em São Paulo, é uma referência e também estará presente no festival. Formado pela FAAP, ele atua como editor de dramaturgia com experiência em longas-metragens, séries para TV como Ilha de Ferro para a TV Globo e Globoplay, e centenas de filmes publicitários. Sua empresa, fundada em 2020, também realiza produção e pós-produção cinematográfica, com forte atuação em conteúdo audiovisual de alto impacto.
Nichollas Alem – Advogado, Mestre e Doutor pela USP, sócio da Borges Sales & Alem Advogados e presidente do Instituto de Direito, Economia Criativa e Artes. Especialista em Propriedade Intelectual e Direito do Entretenimento, atua em contratos, cessão e licenciamento de direitos autorais, assessorando produtoras e profissionais do setor audiovisual.
Daniel Gonçalves – Roteirista, diretor e produtor. Seu primeiro longa, Meu Nome é Daniel, foi exibido em mais de 20 festivais internacionais, como IDFA, Festival do Rio e Festival de Sydney. O documentário Assexybilidade recebeu o prêmio de Melhor Direção de Documentário no Festival do Rio 2023 e passou por mais de 30 festivais. Em 2024, Daniel foi um dos diretores do especial Falas de Acesso, na TV Globo.
Amanda Lyra – Empresária, publicitária, palestrante, artista musical e ativista da causa da pessoa com deficiência. CEO da Acessara, atua em acessibilidade digital, marketing e D&I. Reconhecida pela criação dos “elevadores digitais”, já colaborou com grandes empresas, liderou projetos de impacto social e dividiu palcos com artistas renomados, mobilizando estruturas para garantir acesso pleno a pessoas com deficiência.
Acessibilidade
Além disso, a acessibilidade é um dos pilares do Filma Bauru. Todas as obras selecionadas recebem tradução em Libras realizada por intérprete contratado pelo festival, e essa versão é posteriormente disponibilizada gratuitamente aos produtores dos filmes. As apresentações e cerimônias também contam com tradução simultânea em Libras, garantindo a inclusão de diferentes públicos.
Serviço
Todas as mostras de filmes do 6º Filma Bauru também estarão disponíveis no canal oficial do festival no YouTube, ampliando o acesso do público. As sessões poderão ser assistidas online por até 24 horas após a exibição presencial, com exceção do dia 11 de outubro, quando a cerimônia de encerramento será transmitida ao vivo. A programação completa do 6.º Filma Bauru com mais informações está no Instagram @filmabauru ou pelo e-mail filmabauru@gmail.com
Realização
O 6º Filma Bauru é realizado pela Fundação para o Desenvolvimento de Bauru (FunDeB), financiado pelo Programa Estadual de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas Locais – Programa SP Produz, com apoio institucional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. As “Oficinas de Audiovisual para Jovens” são realizadas pela FunDeB, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, por meio de emenda parlamentar.