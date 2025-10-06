Overdriver Duo comemorou 10 anos de carreira com show em Bauru

Neste sábado (4), Bauru foi palco de uma verdadeira revolução musical com a primeira apresentação do Overdriver Duo na cidade. O show, realizado no Garden Eventos, marcou a estreia da nova turnê mundial do casal pop formado por Evandro Tiburski e Fabi Terada, que celebra 10 anos de carreira com uma performance vibrante e repleta de emoção.

Com início às 21h, o espetáculo levou o público a uma viagem sonora que passeia por diferentes décadas e estilos, misturando pop, rock e música eletrônica em versões inusitadas de grandes sucessos nacionais e internacionais dos anos 80, 90 e 2000. A apresentação, repleta de energia, conquistou desde casais apaixonados até crianças e famílias inteiras, em um ambiente seguro e acolhedor para todas as idades.

A nova turnê — intitulada "10 ANOS" — já passou por 15 países em 3 continentes, e chega a Bauru com a promessa (cumprida) de uma noite inesquecível. O Overdriver Duo, fenômeno das redes sociais, acumula mais de 6 bilhões de visualizações e 7 milhões de seguidores em 160 países, números que impressionam tanto quanto suas colaborações com artistas renomados como Andy Summers (The Police), Jota Quest, Titãs, Zé Ramalho, Blitz, Biquini Cavadão, Toni Garrido e Evandro Mesquita.