Museu Catavento traz carreta interativa à cidade

O Projeto ‘Museu Catavento: Ciência que vai até você’ chega em Bauru neste sábado (4), e ica até o dia 8 de outubro. O projeto integra o Programa CultSP, da Secretaria de Estado de Cultura, Economia e Indústria Criativas, e tem como objetivo promover a interiorização da cultura e ampliar o acesso ao conhecimento em diversas regiões do estado de São Paulo.
A Carreta Itinerante do Museu Catavento icará no Museu Ferroviário Regional de Bauru, na rua Nóbile Di Piero, 2-166, esquina com a rua Primeiro de Agosto, no Centro. A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, apoia a realização da ação no município.
O veículo traz réplicas de instalações consagradas do Museu Catavento, além de oicinas educativas que democratizam o acesso à ciência, inspirando novas gerações por meio de atividades interativas e lúdicas. A estrutura conta com nove experiências cientíicas nas áreas de física, química, biologia, geograia e história.
Entre os destaques estão o Gerador de Van de Graaf, que arrepia os cabelos em razão da tensão elétrica; uma bicicleta ergométrica geradora de energia; uma maquete tridimensional do núcleo da Terra; e monitores que reproduzem o canto de 30 espécies de aves brasileiras.
A exposição também inclui outros equipamentos presentes nas seções permanentes do museu, como um simulador do movimento de uma bailarina, que demonstra variações de velocidade; a curiosa ‘pista de embriaguez’; e um experimento que aborda a polaridade das moléculas, usando água e óleo. A visitação monitorada será aberta ao público neste sábado (4) e domingo (5) das 8h30 às 17h30, enquanto os dias úteis serão reservados para grupos escolares previamente agendados com a Secretaria de Cultura.
Programação
Aberto ao público - sábado (4) e domingo (5) das 8h30 às 17h30. Oficinas educativas - das 9h às 11h30 e das 14h às 17h (realizadas na área externa da carreta, dentro do Museu Ferroviário). Reservado para grupos escolares previamente agendados nos demais dias. Local – Museu Ferroviário Regional de Bauru - Rua Nóbile de Piero, 2-166, esquina com a rua Primeiro de Agosto, no Centro de Bauru. A entrada é gratuita aos interessados.