Museu Catavento traz carreta interativa à cidade

O Projeto ‘Museu Catavento: Ciência que vai até você’ chega em Bauru neste sábado (4), e ica até o dia 8 de outubro. O projeto integra o Programa CultSP, da Secretaria de Estado de Cultura, Economia e Indústria Criativas, e tem como objetivo promover a interiorização da cultura e ampliar o acesso ao conhecimento em diversas regiões do estado de São Paulo.

A Carreta Itinerante do Museu Catavento icará no Museu Ferroviário Regional de Bauru, na rua Nóbile Di Piero, 2-166, esquina com a rua Primeiro de Agosto, no Centro. A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, apoia a realização da ação no município.

O veículo traz réplicas de instalações consagradas do Museu Catavento, além de oicinas educativas que democratizam o acesso à ciência, inspirando novas gerações por meio de atividades interativas e lúdicas. A estrutura conta com nove experiências cientíicas nas áreas de física, química, biologia, geograia e história.