Roupa Nova volta a Bauru para uma noite ‘linda demais’

Prepare-se para uma noite de pura emoção e muita nostalgia: no próximo sábado (11), às 20h, Bauru recebe um dos grupos mais queridos da música brasileira. A turnê “Simplesmente Roupa Nova” subirá ao palco do Garden Eventos (antigo Sagae) com a promessa de embalar o público com seus clássicos.

No repertório, não faltarão hits como “Dona”, “Whisky a Go Go”, “Volta pra Mim”, “Linda Demais” e “A Viagem”, canções que atravessaram décadas e continuam sendo trilha sonora de casais apaixonados.

Depois de percorrer o país com a turnê comemorativa “Roupa Nova – 40 anos”, o grupo agora aposta em um formato mais próximo do público, com arranjos renovados, momentos interativos e uma atmosfera intimista, sem abrir mão da qualidade vocal e instrumental que o consagrou.