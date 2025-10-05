Roupa Nova volta a Bauru para uma noite ‘linda demais’

Prepare-se para uma noite de pura emoção e muita nostalgia: no próximo sábado (11), às 20h, Bauru recebe um dos grupos mais queridos da música brasileira. A turnê “Simplesmente Roupa Nova” subirá ao palco do Garden Eventos (antigo Sagae) com a promessa de embalar o público com seus clássicos.
No repertório, não faltarão hits como “Dona”, “Whisky a Go Go”, “Volta pra Mim”, “Linda Demais” e “A Viagem”, canções que atravessaram décadas e continuam sendo trilha sonora de casais apaixonados.
Depois de percorrer o país com a turnê comemorativa “Roupa Nova – 40 anos”, o grupo agora aposta em um formato mais próximo do público, com arranjos renovados, momentos interativos e uma atmosfera intimista, sem abrir mão da qualidade vocal e instrumental que o consagrou.
A formação atual conta com os músicos Cleberson Horsth, Kiko, Nando, Ricardo Feghali, Serginho Herval e Fábio Nestares — este último assumindo os vocais que antes eram de Paulinho, integrante original e uma das vozes mais marcantes da banda, falecido em 2020. A homenagem ao eterno vocalista é sentida em cada acorde e reforça o vínculo afetivo do grupo com seu público.
“Queremos conectar o público às memórias que construímos juntos ao longo desses 45 anos, celebrando o presente e olhando para o futuro com muita música e emoção”, airma o baixista Nando.
Fãs de Bauru e região já estão se mobilizando para garantir presença. Segundo Bruno Rondon, da BR Eventos, produtora responsável pelo show em Bauru, a expectativa é de casa cheia. “O Roupa Nova tem uma base fiel de fãs aqui. Esperamos uma noite animada, cheia de energia e muita cantoria”, diz.
SERVIÇO
O show acontece no dia 11 de outubro, às 20h, no Garden Eventos, localizado na rua Quatro, 425, Jardim Santos Dumont, em Bauru. Vendas realizadas pelo site q2ingressos.com.br ou nos seguintes pontos físicos: Wizard Idiomas (Av. Nossa Sra. de Fátima, 18-49), Flipper Lanches (R. Henrique Savi, 12-40), Alex Restaurante – Pátio (R. Júlio Maringoni, 12-28) e Trip Bag (Rua Antônio Alves, 22-45). Os ingressos disponíveis são: mesa para 6 pessoas, bistrô para 4 pessoas, camarote open bar, pista e cadeira individual. Mais informações pelo telefone: (14) 99883-5545.