Mudanças na CNH

Nessa altura do campeonato, a maioria dos brasileiros já está ciente das alterações propostas pelo Ministério dos Transportes para retirar a habilitação.

A ideia principal é eliminar a obrigatoriedade de que os postulantes à CNH — sonho da maioria dos jovens ao completarem 18 anos — procurem autoescolas para se habilitarem a dirigir.

Se aprovada a mudança, os candidatos poderão escolher contratar instrutores autônomos, credenciados pelo Detran, para as aulas práticas, e realizar as aulas teóricas via EAD.