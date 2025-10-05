Educação que só forma doutores

Há algum tempo, enviei para publicação neste jornal a matéria *“Boas-Vindas à Primeira Escola Cívico-Militar de Bauru”*, e, logo a seguir, o leitor, meu amigo e irmão Sergio Coppi, enviou-me mensagem no WhatsApp parabenizando-me, mas dizendo-se inconformado com a realidade, pois somente em Bauru e região, anualmente, 4.500 adolescentes ex-alunos não continuam os estudos, ficando em um vazio, o da indefinição.

E ele tem razão. Concordo plenamente, porque podemos constatar, através de índices estatísticos, o vácuo na pirâmide da educação do Brasil, que apresenta uma base até o final do ensino médio de 54,5% da população em idade escolar, e de 20,5% (IBGE) em seu ápice, que são os graduados e doutores. Constata-se, em âmbito nacional, milhões de jovens e adultos que, após terminarem ou não o ensino médio, encontram-se desorientados, perdidos — como se diria, “no ar” — sem saberem o que fazer.

O ensino à distância, com muitas opções, tem facilitado o crescimento do índice de doutores e graduados. A propósito, o JC, em edição globalizada de 23/08, publicou a belíssima reportagem da jornalista Tisa Moraes: “Apagão de mão de obra: mercados querem contratar...”