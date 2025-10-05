Sim, tem gente que consegue... Mas eu... eu sinceramente não consigo... Não consigo assistir ao genocídio do povo palestino em Gaza...

Não consigo ver um povo massacrado, encurralado entre Israel e o Mediterrâneo... Não consigo imaginar a insanidade de um ataque que — supostamente voltado ao Hamas — matou mais de 65 mil palestinos, sendo a maioria (85%) civis...

Não consigo imaginar a covardia de um grande exército, apoiado pelos EUA, aniquilando mulheres e crianças... Não, não é um erro de cálculo ou “efeito colateral” — é um projeto de extermínio de um povo, retirando deles o direito de existir...