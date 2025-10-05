IA - Futuro do Presente sem Indicativo

Nada substitui a leitura e a escrita própria do indivíduo, algo que, com o tempo, torna-se natural e nunca artificial! Desculpem-me, mas continuo preferindo os livros!

Sou do tempo que “ia” era somente uma forma verbal do Pretérito Imperfeito do Indicativo, continuo “jurássico” e não adiro a essas tecnologias que são bem-vindas, mas não são únicas!

Confesso que a minha incipiência e também minha insipiência não me permitem saber muito da tal IA, Inteligência Artificial!

O neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis afirma que “a Inteligência Artificial (IA) não é inteligente nem artificial”. Ele defende que a inteligência é uma propriedade biológica emergente de organismos vivos, resultado de bilhões de anos de evolução e seleção natural, algo que não pode ser reproduzido por máquinas digitais, que operam em lógica binária. Nicolelis também critica o uso do termo “IA” como uma estratégia de marketing, alerta para os riscos da delegação de funções cognitivas aos sistemas digitais, que podem levar à atrofia cerebral, e denuncia a exploração da mão de obra humana no treinamento desses modelos. “Estamos criando milhões de zumbis digitais”, diz o cientista brasileiro.

Concordo em gênero, número e grau! As escolas devem inspirar os alunos a aspirar à inteligência natural! Deve-se haver um pretexto para o melhor texto dentro de um contexto!

Minhas professoras de “Primário” fizeram-me ler e em voz alta perante a classe. Tal desafio eliminou muitos dos meus medos e timidezes! Muito obrigado, Dona Jacy, Dona Leontina, Dona Tomiko, Dona Inês. Muito obrigado, Grupo Escolar João Maringoni e Colégio Estadual Moraes Pacheco, pela inteligência natural! Quando aprendi a escrever, escrevia até no espaço. Creio que me achavam louco, com o indicador apontado ao nada tentando escrever tudo. Como é demais saber ler e escrever!