04 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
NESTE SÁBADO

Motociclista morre em acidente com carreta na Marechal Rondon

Por Tisa Moraes |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Artesp/Divulgação
Mulher de 38 anos, vítima conduzia uma Honda CG 160
Mulher de 38 anos, vítima conduzia uma Honda CG 160

Uma motociclista morreu na tarde deste sábado (4) em um acidente com uma carreta na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em São Manuel (69 quilômetros de Bauru). A vítima, J.A.M. (apenas as iniciais do nome foram informadas), 38 anos, moradora de Areiópolis, conduzia uma Honda CG 160 no sentido Capital-Interior.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h45, no quilômetro 276 mais 800 metros, e envolveu uma Scania que transportava 25 toneladas de tecido. Segundo a Polícia Militar Rodoviária de Botucatu, o condutor da carreta relatou que trafegava na faixa de rolamento direita com a intenção de ultrapassar a moto, que estava na faixa esquerda.

Por motivos a serem esclarecidos, a condutora teria perdido o controle do veículo e tombado diante do caminhão e, sem tempo hábil para frear, o homem acabou atropelando a vítima. Ao parar no acostamento, ele encontrou a CG imobilizada sobre a faixa zebrada e o corpo da motociclista caído na pista.

Equipes do Samu foram acionadas e constataram o óbito no local. O motorista da carreta não se feriu. A Polícia Científica realizou perícia para apurar as circunstâncias do acidente.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários