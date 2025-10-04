Motociclista morre em acidente com carreta na Marechal Rondon

Uma motociclista morreu na tarde deste sábado (4) em um acidente com uma carreta na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em São Manuel (69 quilômetros de Bauru). A vítima, J.A.M. (apenas as iniciais do nome foram informadas), 38 anos, moradora de Areiópolis, conduzia uma Honda CG 160 no sentido Capital-Interior.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h45, no quilômetro 276 mais 800 metros, e envolveu uma Scania que transportava 25 toneladas de tecido. Segundo a Polícia Militar Rodoviária de Botucatu, o condutor da carreta relatou que trafegava na faixa de rolamento direita com a intenção de ultrapassar a moto, que estava na faixa esquerda.

Por motivos a serem esclarecidos, a condutora teria perdido o controle do veículo e tombado diante do caminhão e, sem tempo hábil para frear, o homem acabou atropelando a vítima. Ao parar no acostamento, ele encontrou a CG imobilizada sobre a faixa zebrada e o corpo da motociclista caído na pista.