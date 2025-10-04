Homem é morto com golpes de barra de ferro em Bauru; 2 são presos

Um homem de 33 anos foi morto a golpes de barra de ferro e pedaço de madeira na madrugada deste sábado (4), no Parque Santa Edwirges, em Bauru. Dois irmãos, de 32 e 22 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Militar e indiciados pelo crime.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 6h15, os agentes de segurança foram acionados via Centro de Operações da PM (Copom) para atender à ocorrência na quadra 1 da avenida Engenheiro Paulo Frontin, onde encontraram a vítima já sem vida. Testemunhas relataram que o crime teria ocorrido por volta das 4h, após uma briga entre a vítima, identificada como H.B.C.P., e um dos suspeitos, R.D.O., que se estendeu até as imediações de uma adega localizada na avenida.

Em seguida, o agressor teria ligado para seu irmão, G.B.C., que foi até o local. Ainda de acordo com a PM, ambos passaram a golpear H. com uma barra de ferro e um pedaço de madeira e o homem não resistiu aos ferimentos.