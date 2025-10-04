Júri do Caso Claudia será na 5ª: veja o passo a passo no tribunal

Um dos crimes de maior repercussão da história de Bauru, o Caso Claudia Lobo passará por uma importante etapa a partir da próxima quinta-feira (9), quando o ex-presidente da Apae Bauru, Roberto Franceschetti Filho, e o ex-funcionário do almoxarifado da entidade, Dilomar Batista, começarão a ser julgados pelo assassinato de Claudia Regina da Rocha Lobo. Ambos serão submetidos ao Tribunal do Júri, no Fórum da cidade, em sessão que poderá ser estendida até sexta-feira (10).

Roberto é réu por homicídio triplamente qualificado: motivo torpe, traição e por tentar ocultar outro crime (a apropriação de recursos na entidade). Responde ainda por ocultação de cadáver e fraude processual, dois crimes pelos quais Dilomar também será julgado.

Como a sessão será presencial, Roberto, preso no Centro de Detenção Provisória 2 de Guarulhos, estará em Bauru nas datas. A expectativa é de que ele venha à cidade sob escolta da Polícia Penal do Estado de São Paulo antes do dia 9. Já Dilomar responde ao processo em liberdade.