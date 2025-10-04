TCE: Executivo quase dobrou os repasses a terceirizadas em 5 anos

A Prefeitura de Bauru praticamente dobrou, em cinco anos, o volume de repasses a entidades privadas sem fins lucrativos, como organizações sociais e associações que prestam serviços ao poder público. Segundo dados fornecidos pelo Painel do Terceiro Setor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), foram aportados R$ 136,775 milhões em 2024, 90,6% a mais do os R$ 71,759 milhões contabilizados em 2019.

O avanço acompanha uma tendência no Estado de São Paulo, onde as prefeituras somaram R$ 17,218 bilhões em repasses a terceirizadas, mais que o dobro dos R$ 8,420 bilhões totalizados em 2019. Diante desse movimento, a Unidade Regional (UR) de Bauru do TCE-SP afirma ter intensificado o mapeamento dessas parcerias e o monitoramento da comprovação sobre a utilização dos recursos públicos.

Em Bauru, a maior alta ocorreu em 2024, justamente em ano eleitoral, quando os aportes cresceram 21,7% em relação a 2023. Para especialistas, embora a transferência de serviços a entidades privadas permita maior agilidade e até resultados mais efetivos que os da administração direta, a ausência de mecanismos sólidos de controle por parte do poder público e de transparência das entidades ao prestar contas podem abrir espaço para precarização, má gestão e corrupção.