A crise hídrica e o povo

Em Bauru, a administração pública tem o seu próprio calendário, assim como na roça. No campo, tem o Dia de São João, da Festa do Divino, Dia de Reis, e assim vai. Aqui na cidade, temos o período na seca, com falta de água, seguido de chuvas torrenciais e inundações nos locais de sempre; atraso na entrega dos uniformes escolares é no início do ano letivo; ameaças ou greve do funcionalismo, no dissídio da categoria em janeiro; falta de coleta do lixo, por inoperância dos caminhões, fica mais para o fim do ano.

Entra prefeito e sai prefeito, é sempre o mais do mesmo. Agora, é tempo de falta de água. Antigamente culpava-se São Pedro. Havia novenas nas igrejas, com os fieis em oração pedindo o milagre das chuvas. Modernamente, os técnicos invocam a crise climática e asseguram que não atinge só Bauru, mas o mundo todo.

Aqui, a água é abundante. Temos o Rio Bauru, que corta a cidade. Pena que a água seja poluída e os prefeitos que se seguiram, nem com recursos de sobra conseguiram deixar de lançar o esgoto in natura nas suas águas. Recente publicação coloca Bauru como a penúltima das cem cidades com maior expressão econômica do país, em matéria de falta de tratamento de esgoto. Os motivos são conhecidos.