Bauru: preso suspeito de vender drogas em apartamento na zona sul

Policiais civis da 2.ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (2.ª Dise) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru prenderam, no início da tarde desta sexta-feira (3), um homem de 27 anos suspeito de vender drogas, sobretudo sintéticas, na porta do apartamento onde mora, na zona sul de Bauru. Com ele, foram apreendidos vários entorpecentes, avaliados pela polícia em cerca de R$ 13 mil.
As equipes cumpriram mandado de busca no endereço após investigações conduzidas pela delegacia especializada revelarem que o suspeito armazenava em seu apartamento diversas drogas sintéticas, como bala e MD, além de maconha e haxixe, para comercialização no local.
"Após campana realizada no imóvel, foi possível observar que o homem fazia a entrega do entorpecente a diversas pessoas que se dirigiam até a porta do prédio, onde ele descia e, após gestos rápidos de troca, característicos do tráfico de drogas, retornava para dentro do prédio", revela a Polícia Civil, em nota.
O investigado foi abordado pelos policiais civis quando saía do prédio a pé. Com ele, foram encontradas algumas porções de haxixe. Já no apartamento, as equipes localizaram 10 balas verdes acondicionadas em saquinhos do tipo zip, uma porção de MD em pó, uma porção grande de haxixe (cerca de 100 gramas) e uma menor, diversas porções de maconha do tipo flor e três porções pequenas de haxixe.
No local, também foram apreendidos centenas de saquinhos do tipo zip para armazenar entorpecentes, uma balança, R$ 520,00 em dinheiro e dois aparelhos celulares. "Vale destacar que as drogas comercializadas pelo indiciado são de alto valor econômico, sendo, a título de exemplo, cada bala vendida a R$ 40,00 o grama e a “flor” e o haxixe por R$ 50,00 em média", ressalta a nota da Polícia Civil.
O prejuízo com as apreensões, de acordo com a corporação, foi estimado em cerca de R$ 13 mil. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi conduzido à sede da Dise e autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia.