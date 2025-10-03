Bauru: preso suspeito de vender drogas em apartamento na zona sul

Policiais civis da 2.ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (2.ª Dise) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru prenderam, no início da tarde desta sexta-feira (3), um homem de 27 anos suspeito de vender drogas, sobretudo sintéticas, na porta do apartamento onde mora, na zona sul de Bauru. Com ele, foram apreendidos vários entorpecentes, avaliados pela polícia em cerca de R$ 13 mil.

As equipes cumpriram mandado de busca no endereço após investigações conduzidas pela delegacia especializada revelarem que o suspeito armazenava em seu apartamento diversas drogas sintéticas, como bala e MD, além de maconha e haxixe, para comercialização no local.

"Após campana realizada no imóvel, foi possível observar que o homem fazia a entrega do entorpecente a diversas pessoas que se dirigiam até a porta do prédio, onde ele descia e, após gestos rápidos de troca, característicos do tráfico de drogas, retornava para dentro do prédio", revela a Polícia Civil, em nota.