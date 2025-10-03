Faixa da Rondon interditada em Lençóis será liberada neste sábado

Lençóis Paulista - A concessionária Rodovias do Tietê realiza, neste sábado (4), a liberação da faixa da esquerda no km 304 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), sentido Bauru. A medida ocorre após a conclusão das obras de recuperação do viaduto que teve a estrutura comprometida ao ser atingido por um caminhão.

Na passagem inferior, os serviços continuam e o tráfego segue com operação Pare e Siga, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Novos bloqueios na faixa da esquerda serão necessários em etapas futuras das obras, mas sempre em dias úteis, e fora dos horários de maior movimento.

A recuperação completa do viaduto está prevista para o primeiro semestre de 2026. O trecho é monitorado pelas câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO) da Rodovias do Tietê, que reforçará a sinalização sempre que houver novos fechamentos para garantir a segurança dos motoristas.