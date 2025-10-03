Jardim Botânico abre pré-inscrição para oficina de mosaico

O Jardim Botânico de Bauru abriu nesta sexta-feira (3) a pré-inscrição para uma oficina de mosaico que será realizada no dia 11 de outubro, das 9h às 12h, ministrada pela professora Ana Tinós, que apresentará aos alunos a arte milenar dos mosaicos. Além de artista plástica e arteterapeuta, Ana é mosaicista e se considera uma grande apaixonada por essa técnica, que já pratica há mais de 20 anos.

Os interessados devem fazer a pré-inscrição até domingo (5), no site www.jardimbotanicobauru.com.br. Caso o número de pré-inscritos ultrapasse o limite de vagas, será realizado um sorteio, na segunda-feira (6), com o Jardim Botânico entrando em contato por e-mail com os sorteados para confirmar a participação. O curso será gratuito e o Jardim Botânico vai fornecer todos os materiais necessários. A realização é da Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), e do Jardim Botânico Municipal de Bauru.

Os mosaicos podem ser formados pela montagem de pequenos fragmentos de diversos tipos de materiais, como pedras, azulejos, pastilhas de vidro, conchas, entre outros, resultando em diferentes padrões, desde os mais simples até os mais complexos. A oficina é voltada para pessoas com 18 anos ou mais, e será no Centro Ambiental do Jardim Botânico.