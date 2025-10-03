Sem água, alunos de várias idades são dispensados em Bauru

A falta d’água fez com que alunos de várias idades de Bauru fossem dispensados das aulas, nesta quinta-feira (2). Entre eles estão os matriculados na creche Rainha da Paz, conveniada à Prefeitura, e os da Escola Estadual Plínio Ferraz. Maiores ou menos, todos precisam do líquido para hidratação e higiene, assim como para o preparo da merenda.
Na Creche Rainha da Paz, situada na rua Halim Aidar, 3-14, na Vila Santa Terezinha, as caixas garantiam água para os dias não contemplados pelo rodízio. No entanto, nesta quinta, com a mudança no racionamento, o líquido não foi suficiente para atender as 150 crianças de 3 a 6 anos. Como foram dispensados, os pais tiveram de se reorganizar para definir onde e com quem deixar os filhos durante o expediente de trabalho.
Ainda segundo informações obtidas junto à creche, a unidade recebeu um investimento recente em engate rápido para receber a mangueira do caminhão-pipa, mas o veículo não chegou a tempo. “O caminhão só veio por volta das 17h. Não dava para manter as aulas durante todo o período. A higiene fica precária”. Nesta sexta (3), as atividades foram normalizadas.
No caso da Escola Estadual Plínio Ferraz, localizada na rua Riachuelo, 8-41, na Vila São Francisco, pais de alunos relataram que os estudantes foram liberados no período da tarde pelo mesmo motivo: a falta de água.
A reportagem acionou as secretarias de Educação do Município e do Estado, além do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru, e aguarda resposta.