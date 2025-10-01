Preso em ação conjunta suspeito de roubar mercado em Pederneiras

Pederneiras - A Polícia Civil, em operação conjunta com a Polícia Militar (PM), prendeu nesta quarta-feira (1) um homem de 36 anos suspeito de roubar, no dia anterior, aproximadamente R$ 3,8 mil em dinheiro de um supermercado em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru).

De acordo com o registro policial, o suspeito entrou no estabelecimento vestindo moletom, com capacete na cabeça e, simulando estar com uma arma na cintura, anunciou o assalto, ameaçou funcionários dos caixas e fugiu em uma Honda Biz levando o dinheiro.

Diligências realizadas pelo Setor de Investigações da Delegacia de Pederneiras levaram à identificação do suspeito a partir da análise de imagens de câmeras de segurança e de oitivas de testemunhas, além da realização de outras técnicas de investigação.