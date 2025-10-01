Preso jovem suspeito de torturar e matar autor de furtos em Bauru

A Polícia Civil, através da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, prendeu, na manhã desta quarta-feira (1), em Andradina, A.G.S.J., de 22 anos, que teve a prisão temporária decretada por suspeita de participação em um homicídio ocorrido em outubro do ano passado, em Bauru. Na ocasião, um homem que praticava furtos no Jardim Niceia foi brutalmente agredido e torturado, segundo investigações, em razão do descontentamento de criminosos e comerciantes com os crimes cometidos por ele no bairro.
De acordo com a polícia, a vítima deu entrada no Hospital de Base (HB), na madrugada de 16 de outubro de 2024, levada pelo Samu, após ser encontrada desacordada na rua João Teisse Kami Mura, região do Jardim Marabá. O homem, que não portava documentos, apresentava sinais evidentes de agressão física, como mancha roxa no joelho esquerdo, hematomas, escoriações no abdômen e no tórax e sangramento nasal.
Com a chegada do resultado das impressões digitais, ele foi identificado como E.A.R. "Na investigação de seguimento, apurou-se que E. seria morador do bairro Jardim Niceia e que vinha efetuando diversos furtos no bairro, causando a ira de comerciantes e criminosos locais, e que, naquela madrugada, teria sido levado ao local onde foi encontrado como represália por esses atos", explica a Polícia Civil, por meio de nota.
A apuração da 3.ª DH revelou que um dos envolvidos seria A.G.S.J., filho de um comerciante do Niceia, e que ele, juntamente com outros criminosos, retirou a vítima do barraco onde ela morava e a levou para uma mata, onde ela foi agredida com extrema violência e abandonada gravemente ferida. Laudo do IML apontou lesões gravíssimas na região craniana e sinais de lesão produzidas por instrumento cilíndrico nas costas.
Esse suspeito identificado fugiu do bairro logo após o crime. "Ao analisarmos informações dos bancos de dados da Polícia Civil, verificamos que, na tarde do dia seguinte, o veículo de propriedade da mãe do autor se dirigiu até Andradina, retornando logo em seguida", informa a nota. A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Andradina apoiaram as investigações.
Nesta quarta-feira, policiais civis da 3.ª DH, com o apoio de equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Deic de Bauru, foram até um sítio em um assentamento na zona rural do município, onde o jovem estaria escondido, e cumpriram o mandado de prisão. "Por orientação de seu advogado, ele disse que só iria se pronunciar em Juízo e, após audiência de custódia, será transferido à Penitenciária de Lavínia, aguardando recambiamento para Bauru", esclarece a Polícia Civil.