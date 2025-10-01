Preso jovem suspeito de torturar e matar autor de furtos em Bauru

Prisão foi feita por policiais civis da 3.ª DH, com o apoio de equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Deic de Bauru, em Andradina

A Polícia Civil, através da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, prendeu, na manhã desta quarta-feira (1), em Andradina, A.G.S.J., de 22 anos, que teve a prisão temporária decretada por suspeita de participação em um homicídio ocorrido em outubro do ano passado, em Bauru. Na ocasião, um homem que praticava furtos no Jardim Niceia foi brutalmente agredido e torturado, segundo investigações, em razão do descontentamento de criminosos e comerciantes com os crimes cometidos por ele no bairro.

De acordo com a polícia, a vítima deu entrada no Hospital de Base (HB), na madrugada de 16 de outubro de 2024, levada pelo Samu, após ser encontrada desacordada na rua João Teisse Kami Mura, região do Jardim Marabá. O homem, que não portava documentos, apresentava sinais evidentes de agressão física, como mancha roxa no joelho esquerdo, hematomas, escoriações no abdômen e no tórax e sangramento nasal.

Com a chegada do resultado das impressões digitais, ele foi identificado como E.A.R. "Na investigação de seguimento, apurou-se que E. seria morador do bairro Jardim Niceia e que vinha efetuando diversos furtos no bairro, causando a ira de comerciantes e criminosos locais, e que, naquela madrugada, teria sido levado ao local onde foi encontrado como represália por esses atos", explica a Polícia Civil, por meio de nota.