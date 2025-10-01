Fogo volta à Floresta Urbana de Bauru na tarde desta 4ª; VÍDEOS

Parece notícia repetida, mas não é: para o desespero dos moradores, na tarde desta quarta-feira (1), o fogo voltou à Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) localizada no Jardim Colonial, na chamada Floresta Urbana, em Bauru. Desde domingo (28), os que vivem na região enfrentam as chamas, fumaça, medo e insegurança.

É possível que as novas labaredas sejam decorrentes das brasas remanescentes sob a camada espessa de folhas e galhos caídos das árvores. Nas imagens dos vídeos recebidos pela redação, chamas altas são vistas na avenida Luís Edmundo Coube (que dá acesso ao câmpus da Unesp) e região da Ceagesp.

Em outros pontos – é o caso da rua Maria Cecília de Oliveira - há relatos de munícipes utilizando água das piscinas para molhar o que restou da mata atrás dos muros das residências, com medo de que o fogo volte como acontece nas proximidades.