01 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EMERGÊNCIA HÍDRICA

Lagoa de captação do Rio Batalha em Bauru está quase seca; VÍDEO

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Bruno Freitas
Situação da lagoa de captação no Rio Batalha
Situação da lagoa de captação no Rio Batalha

A lagoa de captação do Rio Batalha chegou nesta quarta-feira (1) a 1,30 metro de profundidade, nível considerado crítico. O volume ideal para garantir o fornecimento de água a cerca de 100 mil moradores da cidade que dependem deste manancial é de 3,20 metros.

A situação foi constatada in loco pela reportagem do JCNET e registrada em vídeo (veja abaixo). Em anos anteriores, quando o nível atingia patamares semelhantes, o DAE interrompia temporariamente a captação para permitir a recuperação do rio.

Desta vez, o presidente da autarquia, João Carlos Viegas da Silva, afirmou faria o possível para que a lagoa não chegasse a esse ponto. Ele também não descartou a adoção de medidas mais rígidas de racionamento.

Atualmente, o rodízio garante 14 horas com água para uma das regiões atendidas, enquanto a outra permanece até 34 horas sem fornecimento. A alternância é feita de forma escalonada entre os setores.

A intensificação do calor nos últimos dias e o aumento nas queimadas na região contribuíram para a situação da lagoa. Em resposta ao agravamento do cenário, a Prefeitura de Bauru decretou situação de emergência hídrica.

(Imagem: Bruno Freitas)
(Imagem: Bruno Freitas)
(Imagem: Bruno Freitas)
(Imagem: Bruno Freitas)
(Imagem: Bruno Freitas)
(Imagem: Bruno Freitas)

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários