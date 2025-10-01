Lagoa de captação do Rio Batalha em Bauru está quase seca; VÍDEO

A lagoa de captação do Rio Batalha chegou nesta quarta-feira (1) a 1,30 metro de profundidade, nível considerado crítico. O volume ideal para garantir o fornecimento de água a cerca de 100 mil moradores da cidade que dependem deste manancial é de 3,20 metros.

A situação foi constatada in loco pela reportagem do JCNET e registrada em vídeo (veja abaixo). Em anos anteriores, quando o nível atingia patamares semelhantes, o DAE interrompia temporariamente a captação para permitir a recuperação do rio.

Desta vez, o presidente da autarquia, João Carlos Viegas da Silva, afirmou faria o possível para que a lagoa não chegasse a esse ponto. Ele também não descartou a adoção de medidas mais rígidas de racionamento.