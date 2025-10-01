Prefeitura interdita adega de bebidas na zona Sul de Bauru

A Prefeitura de Bauru interditou um estabelecimento comercial que vende bebidas na zona Sul da cidade. Cartazes fixados na fachada da loja chamaram a atenção e preocuparam pedestres e clientes nos últimos dias.

Procurada pelo JCNET, a Secretaria de Aprovação de Projetos esclareceu que a adega foi interditada por não cumprir notificações e exigências de documentação. Ou seja, no papel deveria exercer uma atividade, mas, na prática, executava outra. O fato também é considerado grave e exige maior fiscalização da Prefeitura em todos os comércios da cidade.

Ainda segundo a nota, após a regularização da documentação necessária, o estabelecimento será desinterditado e passará a ser acompanhado pela Coordenadoria de Fiscalização do município.