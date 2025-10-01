01 de outubro de 2025
IRREGULAR

Prefeitura interdita adega de bebidas na zona Sul de Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Bruno Freitas
A Prefeitura de Bauru interditou um estabelecimento comercial que vende bebidas na zona Sul da cidade. Cartazes fixados na fachada da loja chamaram a atenção e preocuparam pedestres e clientes nos últimos dias.

Procurada pelo JCNET, a Secretaria de Aprovação de Projetos esclareceu que a adega foi interditada por não cumprir notificações e exigências de documentação. Ou seja, no papel deveria exercer uma atividade, mas, na prática, executava outra. O fato também é considerado grave e exige maior fiscalização da Prefeitura em todos os comércios da cidade.

Ainda segundo a nota, após a regularização da documentação necessária, o estabelecimento será desinterditado e passará a ser acompanhado pela Coordenadoria de Fiscalização do município.

Embora a interdição esteja relacionada a documentação irregular, o cartaz gerou receio entre munícipes diante das recentes denúncias no Estado de São Paulo, que levaram o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) a criar um gabinete de crise após registros de intoxicações e mortes causadas pela ingestão de bebidas contaminadas com metanol. O JCNET apurou junto ao município se havia relação com esse tipo de ocorrência, mas a prefeitura negou.

Bebidas eram vendidas, até então, de forma irregular devido a documentação de funcionamento, segundo a prefeitura (foto: Bruno Freitas)

