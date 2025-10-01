Sesc apresenta a mostra 'Entre Mundos Animados'

Em outubro, o real e o imaginário se entrelaçam nas telonas do Sesc Bauru com a mostra "Entre Mundo Animados" que exibe uma seleção animações cinematográficas como as vencedoras do Oscar: "Flow" e "O Menino e a Garça". As exibições são gratuitas e acontecem, às quintas-feiras, no auditório da unidade. Os ingressos podem ser garantidos no dia da exibição no App Credencial Sesc SP ou em centralrelacionamento.sescsp.org.br e, presencialmente, com uma hora de antecedência.

Programação

Flow - Gato é um animal solitário, mas quando seu lar é devastado por uma grande inundação, ele encontra refúgio em um barco povoado por várias espécies, e tem que se unir a elas apesar de suas diferenças. Quinta (2), 19h30. Grátis.