Renda do 14º ‘Porco à Paraguaia’ ajudará no combate ao câncer

O Lions Clube Bauru Bela Vista realiza no próximo domingo (5), na Sociedade Hípica de Bauru, a 14ª edição do tradicional Porco à Paraguaia. O evento beneficente, já consolidado no calendário da cidade, tem como objetivo arrecadar recursos para ações de combate ao câncer infantil, em parceria com o Setor de Oncologia Pediátrica do Hospital Estadual e a Associação Bauruense de Combate ao Câncer (ABCC).

Toda a renda obtida com a venda dos convites será destinada ao custeio de exames específicos, iniciativas de apoio às famílias de pacientes e projetos de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce. Entre as ações previstas está a realização de visitas em todas as escolas municipais de educação infantil de Bauru, ampliando o alcance da informação e incentivando a detecção antecipada da doença.

O ingresso individual custa R$ 80,00 e dá direito ao almoço completo, preparado no estilo típico do Porco à Paraguaia. As bebidas serão comercializadas à parte. Para animar o público, a programação inclui música ao vivo e um show de prêmios, tornando o encontro também uma oportunidade de confraternização.