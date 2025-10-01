Podcast 'Espiritismo para Quê?' estreia 3ª temporada nesta quinta

A terceira temporada do podcast "Espiritismo para Quê?" estreia nesta quinta-feira (2) com novas apresentadoras: as professoras Leila Morales Marques Silva e Fabiana D'Alessandro. Palestrantes espíritas e monitoras do Curso de Orientação e Educação Mediúnica (Coem), Leila e Fabiana têm a missão de dar continuidade à abordagem leve e acessível sobre 'Espiritismo e Espiritualidade', que virou a marca do podcast, uma produção da Diretoria de Doutrina do Centro Espírita Amor e Caridade (Ceac), de Bauru.

"A Diretoria de Doutrina nos apresentou a proposta do podcast e esse desafio nos encantou. Estávamos incomodadas por não vermos tantos jovens nos centros espíritas e com o errôneo conceito de que o espiritismo não alcança diferentes classes sociais ou faixas etárias. Vimos, então, na proposta da terceira temporada, uma oportunidade de mudar essa concepção", conta Fabiana.

Para isso, as apresentadoras decidiram focar em uma abordagem que combina temas atuais, linguagem acessível e convidados da comunidade local. "Na terceira temporada, os episódios trazem nomes de peso, que abordam temas contemporâneos em uma linguagem simples, para que todos possam entender e aplicar o espiritismo e a espiritualidade, de um modo geral, em suas vidas", explica Leila.