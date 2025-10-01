Podcast 'Espiritismo para Quê?' estreia 3ª temporada nesta quinta

A terceira temporada do podcast "Espiritismo para Quê?" estreia nesta quinta-feira (2) com novas apresentadoras: as professoras Leila Morales Marques Silva e Fabiana D'Alessandro. Palestrantes espíritas e monitoras do Curso de Orientação e Educação Mediúnica (Coem), Leila e Fabiana têm a missão de dar continuidade à abordagem leve e acessível sobre 'Espiritismo e Espiritualidade', que virou a marca do podcast, uma produção da Diretoria de Doutrina do Centro Espírita Amor e Caridade (Ceac), de Bauru.
"A Diretoria de Doutrina nos apresentou a proposta do podcast e esse desafio nos encantou. Estávamos incomodadas por não vermos tantos jovens nos centros espíritas e com o errôneo conceito de que o espiritismo não alcança diferentes classes sociais ou faixas etárias. Vimos, então, na proposta da terceira temporada, uma oportunidade de mudar essa concepção", conta Fabiana.
Para isso, as apresentadoras decidiram focar em uma abordagem que combina temas atuais, linguagem acessível e convidados da comunidade local. "Na terceira temporada, os episódios trazem nomes de peso, que abordam temas contemporâneos em uma linguagem simples, para que todos possam entender e aplicar o espiritismo e a espiritualidade, de um modo geral, em suas vidas", explica Leila.
As escolhas são baseadas nas experiências das apresentadoras, que têm em comum o fato de atuarem na docência e em atividades doutrinárias e filantrópicas do Ceac.
Leila, nascida em berço espírita, é professora de português há mais de 50 anos. É monitora do Coem, palestrante e participante de várias atividades no Ceac e em outros núcleos de voluntariado.
Fabiana, que encontrou na Doutrina Espírita o sentido para sua vida, é professora de língua inglesa há mais de 30 anos, monitora do Coem, dirigente de reuniões mediúnicas, palestrante espírita e voluntária em diferentes áreas.
Juntas, elas conduzirão os episódios da terceira temporada, que terá episódios semanais lançados a partir do dia 2 de outubro, às 10h, nas plataformas Spotify e YouTube, no canal do Ceac, até a primeira quinzena de dezembro.
Os episódios 1 e 2 têm como convidado o palestrante espírita e terapeuta Edgar Miguel, que responde à questão: "Como podemos usar a Espiritualidade no dia a dia?". No programa 3 (16/10), a nutricionista Helen Pradelli e o produtor rural Cléber Figueiredo respondem a "O que te levou a procurar o espiritismo?". E no de número 4 (23/10), as educadoras, Juliana Storniolo, diretora da FourC, e Claudia Relvas, diretora do Colégio Geração, comentam "Como a religião e a espiritualidade influenciam na educação hoje?".
Os demais episódios estão em produção e toda a temporada conta com o apoio do estúdio Aury Multimídia, de Cléber Figueiredo, aluno e participante do Ceac e que disponibilizou, de forma voluntária e sem custos à instituição, toda a estrutura da produtora para gravação e edição do programa.
SERVIÇO
Podcast "Espiritismo para Quê?". Estreia: quinta-feira (2), às 10h, no Spotify e no canal do Ceac no YouTube. Publicação de episódios da terceira temporada: quintas-feiras, até a primeira quinzena de dezembro. Mais informações na página do programa no Instagram: @espiritismoparaque