Claudio Massad conquista nova etapa do Campeonato Paulista

O mesa-tenista bauruense Claudio Massad foi campeão em mais uma etapa do Campeonato Paulista de Tênis de Mesa, disputado em Taubaté, no último fim de semana.

Massad conquistou o ouro de forma invicta na Classe 10 Paralímpica, sem perder nenhum set.

Foi a quinta etapa do estadual conquistada pelo atleta, que foi campeão também em Campinas, Jacareí, Marília e Votorantim. No total, o mesatenista coleciona mais de 35 medalhas em Campeonatos Paulista.