Claudio Massad conquista nova etapa do Campeonato Paulista

O mesa-tenista bauruense Claudio Massad foi campeão em mais uma etapa do Campeonato Paulista de Tênis de Mesa, disputado em Taubaté, no último fim de semana.
Massad conquistou o ouro de forma invicta na Classe 10 Paralímpica, sem perder nenhum set.
Foi a quinta etapa do estadual conquistada pelo atleta, que foi campeão também em Campinas, Jacareí, Marília e Votorantim. No total, o mesatenista coleciona mais de 35 medalhas em Campeonatos Paulista.
"Feliz com meu resultado e agora estou voltando a Bauru para terminar minha preparação visando dois torneios internacionais", disse.
O bauruense disputará o ITTF World Para Elite, do dia 3 a 7 de outubro, em São Paulo. A competição reúne os melhores mesatenistas do mundo.Na sequência, de 9 a 12 de outubro e também na capital paulista, Massad representará o Brasil no Campeonato Parapanamericano, valendo vaga para o Mundial.
Cláudio Massad é apoiado por Bolsa Atleta, Time São Paulo, Time Caixa, Multidrive, 360TT, HANDDRY, Zero 8, Academia Saúde & Cia, Acqua Physio Institute, OperaTT e Colégio Prevê.