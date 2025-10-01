Noroeste participa de festival em Jaú com apoio do Sesi Bauru

O Esporte Clube Noroeste esteve presente neste domingo (28) no Festival Paulista Feminino Sub-12 Petrobras, realizado em Jaú pela Federação Paulista de Futebol (FPF), com o importante apoio do Sesi Bauru. A iniciativa teve como objetivo fortalecer e estimular o desenvolvimento do futebol feminino na categoria de base em São Paulo.

Em junho de 2019, o Noroeste lançou seu primeiro time feminino para disputar o Campeonato Paulista Sub-17, com suporte da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel), e da Faculdade Integradas de Bauru (FIB). O técnico responsável era Élton Carvalho.

O projeto foi encerrado em 2020 devido à pandemia, mas revelou talentos como a bauruense Paola Pereira. A atleta iniciou sua trajetória no Projeto Atleta do Futuro (PAF), do próprio Sesi, aos 8 anos. Aos 16, brilhou como meio-campista no estadual pelo Norusca. Posteriormente, defendeu clubes como Ferroviária, São Paulo, Atlético-MG e Santos. Em 2025, aos 22 anos, foi anunciada como reforço do Internacional-RS.