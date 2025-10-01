Regina Ramos - homenagem

Faz pouco tempo que você nos deixou. Foi tudo muito rápido, pois a saudade ainda toca forte em nossos corações. Eu a conheci nos anos 60 e 70, quando, a exemplo de você, tive o prazer de fazer teatro amador através da mestra Celina Lourdes Alves Neves, e depois dirigido por seu filho Paulo Neves, um dos mais competentes diretores de teatro do nosso interior, grande revelador de valores para o teatro profissional e para a televisão.

Foram dez anos de teatro, cinco festivais nacionais e mais de vinte estaduais. Muitas menções honrosas, e prêmios de melhor ator em Bauru com a peça "O Assalto", e um prêmio especial no 1º Festival Nacional de São José do Rio Preto, em 1964, como ator coadjuvante com a peça Procura-se uma Rosa, interpretando o personagem Rubão.

Falar de Regina é lembrar que, ao lado de Tereza Viscelli, foi uma das atrizes de maior talento do teatro bauruense, com interpretação impecável. Uma pena não terem tido as oportunidades que mereciam no teatro profissional e na televisão.