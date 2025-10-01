Ipês, cerejeiras, MIT e Bauru...

A cidade de Assaí, palavra japonesa que quer dizer sol nascente, no Paraná, tem 15 mil habitantes.

Em 2007, o prefeito Michel BomTempo mandou plantar ipês de cores variadas em diversas ruas.

Na floração, mesmo com curta duração, é uma atração turística. Agora, o mesmo prefeito determinou o plantio de cerejeiras.