OPINIÃO

Ipês, cerejeiras, MIT e Bauru...

Por Cesar Savi |
| Tempo de leitura: 1 min
A cidade de Assaí, palavra japonesa que quer dizer sol nascente, no Paraná, tem 15 mil habitantes.

Em 2007, o prefeito Michel BomTempo mandou plantar ipês de cores variadas em diversas ruas.

Na floração, mesmo com curta duração, é uma atração turística. Agora, o mesmo prefeito determinou o plantio de cerejeiras.

Dentro de alguns anos a pequena cidade terá mais uma atração para visitantes. Londrina e Maringá, também no Paraná, tem ruas e praças decoradas por ipês.

Em Garça, 45 mil habitantes, nas proximidades de Bauru, mais de mil cerejeiras florecem no inverno. Esse fato é divulgado na imprensa nacional.

O governador Tarcísio de Freitas deverá sancionar brevemente (?) a inclusão de Bauru como MIT - Município de Interesse Turístico.

A Secretaria de Turismo de Bauru, cidade com seus 400 mil habitantes, poderia divulgar o que está sendo planejado para justificar essa nomeação e informar as atuais e futuras atrações turísticas.

