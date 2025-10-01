Ipês, cerejeiras, MIT e Bauru...

A cidade de Assaí, palavra japonesa que quer dizer sol nascente, no Paraná, tem 15 mil habitantes.
Em 2007, o prefeito Michel BomTempo mandou plantar ipês de cores variadas em diversas ruas.
Na floração, mesmo com curta duração, é uma atração turística. Agora, o mesmo prefeito determinou o plantio de cerejeiras.
Dentro de alguns anos a pequena cidade terá mais uma atração para visitantes. Londrina e Maringá, também no Paraná, tem ruas e praças decoradas por ipês.
Em Garça, 45 mil habitantes, nas proximidades de Bauru, mais de mil cerejeiras florecem no inverno. Esse fato é divulgado na imprensa nacional.
O governador Tarcísio de Freitas deverá sancionar brevemente (?) a inclusão de Bauru como MIT - Município de Interesse Turístico.
A Secretaria de Turismo de Bauru, cidade com seus 400 mil habitantes, poderia divulgar o que está sendo planejado para justificar essa nomeação e informar as atuais e futuras atrações turísticas.