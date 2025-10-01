Celebramos, de 23 a 29 de outubro, a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, em um Brasil com pouco hábito de leitura e ainda inundado pelo desafio das redes sociais. A biblioteca, como espaço de estudo organizado e diálogo intelectual, pode ser interpretada à luz da teoria de Jürgen Habermas. Em "Mudança Estrutural da Esfera Pública" (1962), o filósofo destacou que a prensa de Gutenberg impulsionou a circulação de informações e o debate moderno. Hoje, os ventos da era digital representam um novo desafio, exigindo que várias instituições, a exemplo das bibliotecas, estimulem o conhecimento crítico e democrático.

Nesse cenário, o frankfurtiano distingue a razão comunicativa, aberta ao entendimento mútuo, da razão instrumental, robotizada. Em "Uma Nova Mudança Estrutural da Esfera Pública e a Política Deliberativa" (2022), Habermas diz que há o risco dessa instrumentalização nas mídias digitais, pois a infinita expansão quantitativa de dados não garante o saber.

Esse excesso gera uma verdadeira tempestade informacional, um dilúvio de dados em que é fácil se perder. À biblioteca cabe mediar qualitativamente esse universo torrencial para a construção humanizada da cibercultura — também incorporando a ascensão da Inteligência Artificial (IA) na medida do possível, um dilema característico deste início do Terceiro Milênio.