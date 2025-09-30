Em dia de calor recorde, fogo em 'Floresta' ameaça casas em Bauru

Em dia de calor recorde em Bauru, a Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) localizada no Jardim Colonial, na chamada Floresta Urbana, foi novamente atingida por um incêndio. Na noite desta terça-feira (30), as chamas se formaram ao lado de um prédio residencial. Apesar das altas temperaturas e da fumaça formada ao lado dos apartamentos, nenhuma unidade foi atingida.
Segundo o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet), o calor registrado nesta terça foi o mais intenso do ano, com pico de 37,4 graus às 14h45. Até então, a temperatura mais elevada havia sido de 36,8 graus em fevereiro e março.
Esta condição do tempo - associada à estiagem prolongada, com ausência de chuvas em volume significativo há mais de 90 dias – tem sido propícia para a formação de focos de incêndio em vários pontos da cidade. De acordo com a Defesa Civil de Bauru, como há muita vegetação seca nas áreas de mata atingidas pelo fogo, mesmo após o controle das chamas, brasas remanescentes sob a camada espessa de folhas e galhos caídos das árvores têm potencial para provocar o ressurgimento das labaredas.
“A mínima brasa que sobrar, assim que a água seca - e está secando rápido devido ao calor -, volta a queimar a vegetação. Esta condição extrema do tempo dificulta a eliminação total dos focos, então, alguns poderão reaparecer durante esta noite, mas sem risco de ferir pessoas ou atingir imóveis, porque o Corpo de Bombeiros ficará de prontidão com quatro viaturas em pontos distintos no entorno da Floresta Urbana”, afirma Marcelo Ryal, coordenador da Defesa Civil de Bauru.
Conforme o JCNET vem noticiando, o fogo começou no domingo (28) e chegou a ser parcialmente controlado pelo Corpo de Bombeiros, com apoio da Defesa Civil e da população, na segunda-feira. O helicóptero Águia da Polícia Militar também prestou auxílio na operação.
Antes do ressurgimento dos focos nesta terça, a Defesa Civil estimava que ao menos seis hectares da Arie - o equivalente a aproximadamente oito campos e meio de futebol – tivessem sido destruídos.
Na última semana, entre os dias 21 e 27 de setembro, Bauru registrou o dobro de incêndios em áreas de mata em comparação com a semana anterior. Só no dia 21, foram 67 focos em vegetação. Neste mês de setembro, já são 178 ocorrências de incêndios em matas e áreas verdes.
Em todo o mês de agosto, foram 190 registros. Por conta deste cenário, a região de Bauru foi classificada em estado de alerta para risco de incêndios no mapa da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.