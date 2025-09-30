Em dia de calor recorde, fogo em 'Floresta' ameaça casas em Bauru

Em dia de calor recorde em Bauru, a Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) localizada no Jardim Colonial, na chamada Floresta Urbana, foi novamente atingida por um incêndio. Na noite desta terça-feira (30), as chamas se formaram ao lado de um prédio residencial. Apesar das altas temperaturas e da fumaça formada ao lado dos apartamentos, nenhuma unidade foi atingida.

Segundo o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet), o calor registrado nesta terça foi o mais intenso do ano, com pico de 37,4 graus às 14h45. Até então, a temperatura mais elevada havia sido de 36,8 graus em fevereiro e março.

Esta condição do tempo - associada à estiagem prolongada, com ausência de chuvas em volume significativo há mais de 90 dias – tem sido propícia para a formação de focos de incêndio em vários pontos da cidade. De acordo com a Defesa Civil de Bauru, como há muita vegetação seca nas áreas de mata atingidas pelo fogo, mesmo após o controle das chamas, brasas remanescentes sob a camada espessa de folhas e galhos caídos das árvores têm potencial para provocar o ressurgimento das labaredas.